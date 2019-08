Andreas Bovenschulte (SPD) ist Bremens neuer Bürgermeister. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Bremen hat seit Donnerstag einen neuen Regierungschef. Die Bürgerschaft wählte den SPD-Politiker Andreas Bovenschulte zum Bürgermeister und Präsidenten des Senats. Der 54-Jährige tritt damit die Nachfolge von Carsten Sieling (SPD) an. Auf Bovenschulte entfielen 47 Stimmen, das sind zwei weniger, als die rot-grün-rote Koalition hätte aufbieten können.

Im Anschluss an die Wahl des Bürgermeisters sollen in Kürze die Senatorinnen und Senatoren gewählt werden. (the)

++ Weitere Informationen folgen in Kürze. ++