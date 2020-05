Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte in seiner Rede zum 75. Jahrestag des Kriegsendes an die vielen Opfergruppen und den Opfermut der britischen Truppen bei der Befreiung Bremens. (Christian Kosak)

Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal beim Denkort Bunker Valentin haben Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) am Freitag an die Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus erinnert. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes Bremen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 bezeichnete Bovenschulte „die entsetzlichen Mechanismen von Mittäterschaft, Ignoranz und kollektivem Wegschauen“ als besonders beschämend. Das Kriegsende in Bremen sei „kein Verdienst unserer Stadt gewesen“, sagte er. „Die Machthaber mussten zur Kapitulation gezwungen werden.“

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) erklärte, der 8. Mai 1945 sei „zu allererst ein Tag der Befreiung“ für Juden, Verfolgte, Häftlinge und Zwangsarbeiter gewesen. Seine Quintessenz: „Wir wollen die ­Befreiung feiern und dem Unrecht und den Opfern gedenken.“ Bovenschulte nannte als Opfergruppen ausdrücklich auch Roma und Sinti, Homosexuelle und die als „asozial“ Ausgegrenzten. Zugleich erinnerte der Bürgermeister an den Einsatz und Opfermut der britischen Truppen bei der Befreiung Bremens.

Eine große Rolle in den Reden beider Politiker spielte der frühere U-Boot-Bunker Valentin als zentrale Gedenkstätte für die Opfer der NS-Herrschaft im Land Bremen. Beim Bau der Anlage ab 1943 wurden mehr als 10.000 Zwangsarbeiter aus ganz Europa eingesetzt, mehr als 1600 Menschen kamen dabei ums Leben. Für ihre Nachfahren sei der monströse Bunker „ein wichtiger, weil authentischer Ort der Trauer“, sagte Bovenschulte. „Grausames ist damals geschehen – hier in unserer Mitte“, so Imhoff. Er erinnerte daran, dass in der Nachkriegszeit überlegt worden sei, „dieses Bauwerk mit Schutt zuzudecken – unsichtbar zu machen“. „Heute haben wir – zum Glück – einen Denkort.“ Der „unübersehbare Betonklotz“ bleibe eine Mahnung. „Es war mörderisch, es war menschenverachtend, es war brutal.“

Den Aspekt des demokratischen Neuanfangs hoben beide Politiker hervor. Mit dem Ende der Gewaltherrschaft sei das Fundament für den Beginn unserer parlamentarischen Demokratie in Westdeutschland und für ein offenes und freies Europa gelegt worden, betonte Imhoff. Bovenschulte zufolge hatte die Bevölkerung die Kraft, „trotz eigener Verstrickung“ ein demokratisches System zu etablieren.

Antisemitismus nicht relativieren

Imhoff warnte davor, Faschismus und Antisemitismus zu relativieren. „Es geht um Verantwortung. Und darum, nie wieder zu schweigen, sondern die Stimme gegen Tyrannei, gegen Unterdrückung und gegen Gewalt zu erheben.“ Demokratie und gewähltes Parlament müssten ebenso aufmerksam wie wehrhaft bleiben. Bovenschulte sprach von der Verpflichtung, gemeinsam immer wieder aufs Neue Lehren aus der Geschichte zu ziehen, um daraus eine Zukunft in Frieden und Freiheit zu gestalten.

Erst im Februar hatte die Bürgerschaft den 8. Mai zum offiziellen Gedenktag erklärt. Ursprünglich sollte der 75. Jahrestag des Kriegsendes in die Veranstaltungen der Europa­woche eingebettet und im großen Rahmen mit Zeitzeugen, Hinterbliebenen, Repräsentanten der Opfergruppen und Alliierten sowie Delegationen aus den Bremer Partnerstädten Haifa (Israel) und Danzig (Polen) begangen werden. „Wir wollten zeigen, wie sehr Europa und der Frieden uns in 75 Jahren zusammengebracht haben, wie aus Feinden Freunde wurden“, sagte Imhoff.

Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung abgesagt werden. „Für viele Überlebende wäre es die letzte Gelegenheit gewesen zu kommen“, so Marcus Meyer, Leiter des Denkorts Bunker Valentin. Zahlreiche von ihnen hätten „sehr stark auf diesen Tag hingefiebert“. Als Ersatz diente eine nicht-­öffentliche Gedenkstunde, an der auch führende Politiker und Politikerinnen teilnahmen. Bovenschulte richtete den Blick aber schon wieder in die Zukunft. Sein Versprechen: „Im nächsten Jahr werden wir unsere Verpflichtung einlösen.“

Zur Sache

DGB demonstriert in Hannover

Mit mehreren Veranstaltungen erinnerten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bündnis gegen Rechts am Freitag in Niedersachsen an das Kriegsende vor 75 Jahren. Trotz Kontaktbeschränkungen fand in Hannover auf dem Opernplatz die Kundgebung „75 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus! Nie wieder Faschismus!“ statt. Zudem beteiligte sich der DGB in Braunschweig im Rahmen des Bündnisses gegen Rechts an einer Gedenkveranstaltung. „Der 8. Mai ist ein Grundstein für unsere Demokratie“, sagte Mehrdad Payandeh, der ­Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-­Bremen-Sachsen-Anhalt.

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hat auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil an die Opfer der Nazi-­Diktatur erinnert. „Millionen Tote und unbeschreibliche Verbrechen durch Deutsche sind mit dem Ende des 2. Weltkrieges und der NS-Zeit verbunden, die den Tiefpunkt unserer Geschichte markieren“, schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter.