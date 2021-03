Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hält am Donnerstag seine neunte Regierungserklärung zur Corona-Lage. (Christina Kuhaupt)

In Bremen könnten ab Montag, 29. März, wieder strengere Corona-Maßnahmen in Kraft treten – wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bis Sonnabend, 27. März, weiter über dem Wert von 100 liegt. Das kündigte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Vormittag in der Bürgerschaft in seiner Regierungserklärung an. „Wir müssen uns jetzt mit der sogenannten Notbremse auseinandersetzen und das werden wir tun“, sagte Bovenschulte. Das werde bedeuten, dass das Terminshopping ausgesetzt wäre und Museen wieder schließen müssten. Zudem appellierte er erneut, dass Bürgerinnen und Bürger Reisen unterlassen sollten. Bovenschulte: „Und damit meine ich ganz besonders Flüge ins Ausland.“

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp forderte dagegen, der Senat solle auf der Basis der Teststrategien, Hygienekonzepten und weiteren staatlichen Möglichkeiten überlegen, „ob es nicht auch anders geht als mit einem Lockdown“. Dass der Zoo am Meer in Bremerhaven trotz einer Inzidenz von über 200 geöffnet bleiben könne, Außengastronomie dagegen nicht möglich sei, sei verfassungspolitisch schwierig.

Zum Thema Impfen kündigte Bovenschulte für das zweite Quartal etwa 580.000 Dosen für Bremen an. „Damit wären wir einer Durchimpfung der Bürgerinnen und Bürger mit großen Schritten nähern gekommen, zumal ja schon die erste Impfdosis einen nicht unerheblichen Schutz mit sich bringt.“ Für die zweite Säule der Pandemiebekämpfung, das Testen, wiederholte der Bürgermeister den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die Regeln für Arbeitgeber zu verschärfen, sollten sie nach Ostern ihrer Selbstverpflichtung nicht freiwillig nachkommen.