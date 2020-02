Bürgermeister Andreas Bovenschulte. (Christina Kuhaupt)

Wenn finanzstarke Investoren große Immobilienpakete hin- und herschieben und dadurch die Preise hochtreiben, zahlen meist die Mieter die Zeche. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat jetzt einen Vorschlag in die Debatte eingebracht, wie die Spekulation mit Mietimmobilien zumindest eingedämmt werden könnte. Anlass ist der Verkauf von rund 1100 Bremer Wohnungen an den nordrhein-westfälischen Immobilienkonzern LEG. Die örtlichen Interessenten Gewoba und Brebau hatten dabei das Nachsehen (wir berichteten).

Bovenschulte schwebt eine Ausdehnung des Vorkaufsrechts der Kommunen für Immobilien vor. Im Grundsatz ist ein solches Recht schon jetzt – eng begrenzt – im Baugesetzbuch verankert. Städten und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt sollte es demnach künftig möglich sein, bei Wohnungsverkäufen ab einer gewissen Größenordnung ein Vorkaufsrecht geltend zu machen. Dann nämlich, wenn der Verkaufswert den Verkehrswert der Immobilie deutlich übersteigt und die geplante Transaktion „wesentlichen Einfluss auf den örtlichen Wohnungsmarkt hat“, wie Bovenschulte die Rahmenbedingungen umreißt. In einem solchen Fall, so regt der Bürgermeister an, sollte die Kommune intervenieren können. Für ihr Vorkaufsrecht könnte dann der gutachterlich ermittelte Verkehrswert angesetzt werden. Natürlich, sagt Bovenschulte, müsste der Verkäufer hierauf nicht eingehen. Niemand könne und solle schließlich zu einem Verkauf gezwungen werden. Der Bürgermeister geht allerdings davon aus, dass ein solchermaßen ausgedehntes Vorkaufsrecht der Städte und Gemeinden in der Praxis spekulationsdämpfend wirken würde. Eine entsprechende Bremer Bundesratsinitiative ist laut Bovenschulte derzeit noch kein Thema. Er sei aber sehr dafür, die rechtlichen Möglichkeiten für eine solche Spekulationsbremse „näher zu prüfen“. Regelungsmöglichkeiten gebe es in jedem Fall nur auf Bundesebene.

Wie Mieter besser vor dem rapiden Anstieg der Wohnungskosten geschützt werden können, war zuletzt mehrfach Thema in Bremens rot-grün-roter Koalition. So hatten die Linken einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild ins Gespräch gebracht. Die Grünen machten allerdings deutlich, dass sie hierfür derzeit nicht zu haben sind. Bausenatorin Maike Schaefer erteilte dem Linken-Vorstoß eine Absage.