Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) regt erste Öffnungsschritte an. (Christina Kuhaupt)

Knapp eine Woche vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch hat sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) offen für weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen gezeigt. In einer Regierungserklärung vor der Bremischen Bürgerschaft ging Bovenschulte vor allem auf den Einzelhandel und den Sport im Freien ein.

Für die Geschäftswelt kann sich Bovenschulte eine Art Termin-Shopping vorstellen. „Konkret wird der Senat einen Vorschlag der Handelskammer aufgreifen und ermöglichen, dass einzelne Kundinnen und Kunden zu fest vereinbarten Terminen in den Geschäften bedient werden können“, so Bovenschulte. So wäre es möglich, Ware anzuschauen, bevor sie gekauft wird – ganz allein im Geschäft, nur mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer.

Änderungsbedarf sieht der Bürgermeister auch bei den strengen Kontaktbeschränkungen. Derzeit darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Diese strenge Maßnahme passe nicht zu den aktuellen Infektionszahlen. Derzeit liegt die Inzidenz in Bremen bei 60,6. Vorsicht bleibe allerdings geboten.

Zum Thema Outdoor-Sport muss sich der Senat nach den Worten des Bürgermeisters noch verständigen. „Aber wir sind uns im Grundsatz einig, dass wir beim Sport unter freiem Himmel wieder mehr zulassen können als derzeit“, sagte Bovenschulte. Auch wenn dies sicher nicht ganz ohne Beschränkungen funktionieren könne.