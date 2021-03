Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in der Bürgerschaft, die noch in der ÖVB-Arena tagt. (Christina Kuhaupt)

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in einer Sondersitzung der Bürgerschaft angekündigt, dass es ab Mittwoch, 10. März, Angebote für die Bremerinnen und Bremer geben wird, sich mit kostenlosen Schnelltests auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Verträge mit den ersten Zentren seien geschlossen, sagte Bovenschulte in seiner Regierungserklärung. „Damit wären wir dann sehr zeitnah in der Umsetzung.“ Dabei sein werden die Corona-Ambulanzen der Kassenärztlichen Vereinigung in der Vahr und in Bremen-Nord. Das bestätigte Sprecher Christoph Fox dem WESER-KURIER. „Derzeit laufen Gespräche, wie wir das organisieren“, sagte er.

Auch der Senat will sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der Strategie für die flächendeckenden, wöchentlichen und vom Bund bezahlten Schnelltests für alle Bremer befassen. Laut dem Bundesgesundheitsministerium sollte es sie bereits seit diesem Montag geben. In Bremen - wie in vielen anderen Bundesländern auch - kann diese Strategie noch nicht umgesetzt werden.

Zudem sollen in Bremen verstärkt Schüler und Lehrer getestet werden. Das Bildungsressort habe bereits 1,3 Millionen Schnelltests eingekauft, sagte Bovenschulte. Angestellte des öffentlichen Dienstes, die nicht im Homeoffice arbeiten, sollen die Möglichkeit bekommen, sich ein Mal pro Woche testen zu lassen.