Sprach sich für eine generelle Corona-Testpflicht in allen Unternehmen aus: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. (Christina Kuhaupt)

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich am Samstag auf Twitter für eine generelle Corona-Testpflicht in allen Unternehmen stark gemacht. Mit einer schrittweise eingeführten regelmäßigen Testpflicht lasse sich das Infektionsschutzniveau deutlich steigern, „insbesondere dort, wo Homeoffice aus organisatorischen Gründen nicht in Betracht kommt“, so Bovenschulte. Da die Schnelltests immer kostengünstiger verfügbar seien, dürfte eine solche Verpflichtung keine unverhältnismäßige Belastung darstellen, erklärte Bovenschulte weiter. Bremens Bürgermeister machte sich auch dafür stark, den Arbeitnehmern Selbsttests zur Verfügung zu stellen. Diese könnten vor Dienstbeginn den Test zu Hause vornehmen. „Verantwortlich für die Bereitstellung der Tests bliebe auch hier der Arbeitgeber“, erklärte Bovenschulte.

Bremens Bürgermeister verknüpfte die Forderung mit einer möglichen schrittweisen Lockerung des Lockdowns. „Insgesamt könnten durch solch eine breit angelegte Schnellteststrategie unter Umständen relativ kurzfristig Möglichkeiten zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen geschaffen werden ohne eine Beschleunigung des Infektionsgeschehens zu riskieren“, schrieb Bovenschulte auf Twitter. In welchen Abständen die Unternehmen zu Tests verpflichtet werden sollen, ließ Bovenschulte zunächst offen.

Bereits ab Anfang März sollen bundesweit Corona-Schnelltests verfügbar sein. „Ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können“, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst kürzlich an. Auch Corona-Schnelltests für Laien sollen dann in Apotheken verfügbar sein - müssen jedoch vorher nicht amtlich geprüft werden. Dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte liegen mehrere Anträge auf nationale Sonderzulassung vor.