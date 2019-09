Bezahlbarer Wohnraum in Bremen

Bovenschulte will mehr Gewoba-Käufe

Lisa-Maria Röhling

Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte stellte in Aussicht, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Gewoba auch in Zukunft Immobilien erwirbt. So soll mehr bezahlbarer Wohnraum in Bremen entstehen.