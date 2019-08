Bovenschulte führt die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bremens neue Landesregierung will das Leben der Menschen in den kommenden vier Jahren "ein Stück besser machen". Mit dieser Ankündigung hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstagvormittag in der Bürgerschaft seine erste Regierungserklärung eingeleitet. Eine gute Stunde lang referierte Bovenschulte die wichtigsten Vorhaben des rot-grün-roten Bündnisses.

An den Anfang stellte er die aus seiner Sicht notwendige Offensive in der Bildungspolitik. Allein in Bremen müssten mittelfristig 17 neue Schulen errichtet werden. Es gehe aber nicht nur darum, "Beton zu gießen". Das kleinste Bundesland müsse – durchaus in Konkurrenz zu anderen Regionen – auch die personelle Ausstattung der Schulen verbessern. Schwächere Stadtteile könnten mit überdurchschnittlichen Mitteln rechnen, denn: "Ungleiches muss ungleich behandelt werden."

Breiten Raum widmete Bovenschulte auch der Klimapolitik. Beim Klimaschutz müsse auf vielen Feldern des Regierungshandelns "radikal umgedacht werden", damit Bremen und Bremerhaven lebenswerte Städte bleiben. Das verbindende Element in Bovenschultes Ausführungen war die Betonung des sozialen Zusammenhalts, etwa durch gezielte Fördermaßnahmen für Gruppen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, den Aufbau von Gesundheitszentren in den Quartieren und die Bekämpfung der Kinderarmut. Der Bürgermeister gestand ein, dass es schwierig werde, alle Ziele in den bevorstehenden Haushaltsberatungen angemessen zu berücksichtigen. Denn: "Nicht alles Wünschenswerte wird auch finanzierbar sein." An den Bedingungen der Schuldenbremse führe kein Weg vorbei.