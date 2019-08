Bremer Bürgermeister

Bovenschulte wirbt für Altschuldenfonds

Pascal Faltermann

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte will sämtliche Schulden der öffentlichen Hand in Deutschland in einem gemeinsamen Fonds bündeln. Das sagte er in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.