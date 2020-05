Andreas Bovenschulte bilanziert, wie Bremen seit der ersten Infektion mit der Pandemie umgegangen ist. (Frank Thomas Koch)

Andreas Bovenschulte: Die Zuversicht ist deutlich gewachsen, so nehme ich das jedenfalls wahr. Die Menschen haben festgestellt, dass es sich bei Covid-19 eben nicht um die Pest oder Ebola handelt. Deshalb haben wir bei allen notwendigen Mahnungen zur Vorsicht ja auch immer an die Bremerinnen und Bremer appelliert, weiterhin zur Arbeit zu gehen, nicht in Schockstarre zu fallen, sich nicht zu Hause einzuigeln und das Leben gewissermaßen einzustellen.

Ich will das Virus aber auch nicht verharmlosen, es gibt ja leider Todesopfer und schwere Krankheitsverläufe. Deshalb müssen wir uns so gut wie möglich schützen. Diese Ambivalenz zu vermitteln – zwischen bestmöglichem Schutz und sich nicht einschüchtern zu lassen – das ist nicht leicht. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist.

Bei uns im Rathaus, in meiner Familie und unter meinen Freunden ist niemand betroffen, glücklicherweise. Aber ich kenne natürlich Menschen, die sich infiziert haben. Dazu gehören ja auch Bürgerschaftsabgeordnete.

Das stimmt, wir werden noch sehr lange mit dem Virus leben müssen. Deshalb hat sich zum Beispiel bei meinen Eltern, 82 und 85 Jahre alt, die drängende Frage gestellt: Wann besuchen wir sie wieder? Wie lange werden sie ihre Enkelinnen nicht sehen können? Welches Risiko gehen wir alle damit ein? Das hat uns, wie Hundertausende andere Menschen derzeit auch, sehr beschäftigt und mich persönlich auch mitgenommen.

Ich habe meine Eltern mit meiner Tochter besucht und wir saßen in ausreichendem Abstand mit Jacke und Pullover auf der Terrasse. Die Grundfrage, die jeder für sich beantworten muss, ist doch: Was traue ich mir zu? Welches Risiko kann ich eingehen, von den amtlichen Auflagen abgesehen, an die wir uns alle halten müssen? Die Abwägung ist schwierig, da es nicht nur um eigenverantwortliche Selbstgefährdung und das allgemeine Lebensrisiko geht, dem man sich jeden Tag stellt. In diesem Fall geht es auch um andere Menschen in meiner Umgebung, die ich schlimmstenfalls gefährde. Es ist wichtig, dass wir uns nicht alle verkriechen, aber es ist auch wichtig vor- und umsichtig zu bleiben. Das macht den Umgang mit dem Virus zu einer individuellen Herausforderung, Tag für Tag.

Ich habe immer betont: Niemand ist allwissend und es gibt viele Unklarheiten und Unsicherheiten, auch in der Wissenschaft. Das ist bis heute so. Vor diesem Hintergrund ist der Politik in Bund und Ländern, denke ich, nicht viel vorzuwerfen. Es war richtig, dass wir zu Beginn der Pandemie in Bremen keine Ausgangssperre verhängt haben, obwohl ich deshalb sehr unter Druck stand und jeden Tag von Bürgerinnen und Bürgern dazu aufgefordert wurde. Es war aber auch richtig, strikt und konsequent mit Kontaktbeschränkungen vorzugehen.

Ob jede einzelne Entscheidung richtig war? Die Lebenserfahrung spricht dagegen, aber wahrscheinlich werden wir es nie herausfinden. Man darf auch nicht den Hintergrund dieser Entscheidungen vergessen: Wir hatten immer die Bilder aus Italien im Hinterkopf, die stark steigende Infiziertenzahlen dort und die vielen Todesopfer. Ich glaube aber, dass wir die Lage insgesamt derzeit im Griff haben. Die Kritik, der wir uns jetzt stellen müssen, ist: um welchen Preis?

Es ging – wie wir in anderen Ländern gesehen haben und immer noch sehen – um Leben und Tod. Natürlich kann man über das ein oder andere nach heutigem Kenntnisstand trefflich streiten. Wir konnten aber nicht tagelang über alles nachdenken, wir mussten schnell entscheiden. Das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen getan. Bei einigen Entscheidungen wussten wir natürlich nicht hundertprozentig, ob sie wirklich Schlimmeres verhüten. Aber wenn nur eine gewisse Chance darauf besteht, muss man es in einer solchen Lage doch tun.

Es war in den vergangenen Jahren doch ein bundesweiter Trend, auch in Gesundheitsämtern Personal abzubauen – in Bremen durch den hohen Einspardruck vielleicht noch mehr als anderswo. Auch die sogenannte Zettelwirtschaft ist ja kein bremisches Phänomen ...

Das will ich nicht bestreiten. Aber es wird bereits seit Wochen an einer elektronischen Lösung gearbeitet. Wir erstellen gerade mit Bremis ein Digitalisierungsprojekt, da sind wir sogar bundesweit Vorreiter. So etwas kann man nicht über Nacht entwickeln. Man darf auch nicht vergessen, dass die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem aktuellen Krisenmanagement extrem beschäftigt sind.

Ich glaube nach wie vor, dass eine bundesweite Einheitlichkeit sowohl bei den Einschränkungen als auch bei den Lockerungen zu einer größeren Akzeptanz in der Bevölkerung führt. Die Leute fragen sich doch: Warum soll hier richtig sein, was anderswo falsch ist? Und so unterschiedlich ist das Infektionsgeschehen bundesweit auch gar nicht, als dass das unterschiedliche Regelungen rechtfertigen würde. Zumal sich das auch schlagartig ändern kann, wie man in Leer gesehen hat. Für uns in Bremen, mit der besonderen Nähe zu Niedersachsen, wäre eine noch größere Einheitlichkeit von Vorteil gewesen.

Aber es gibt immer noch ein gemeinsames Grundgerüst, und da, wo sich die Regelungen unterscheiden, unterscheiden sie sich größtenteils nur in Nuancen. Außerdem haben wir ein bundesweites Monitoringsystem und bald auch – das hoffe ich zumindest – auch eine bundesweit einheitliche Teststrategie. Nur dann sind die Infektionszahlen wirklich belastbar. Das wäre das notwendige Gegenstück zu den dezentralen Entscheidungsbefugnissen der Länder über Auflagen und Lockerungen.

Sie haben sich sehr verständnisvoll gezeigt und sehr verantwortlich gehandelt. Das hat mich positiv überrascht, nicht etwa, weil ich das den Bremerinnen und Bremern nicht zugetraut hätte, sondern weil ich beeindruckt bin von der Disziplin der Bevölkerung. Wir haben den Mund-Nasen-Schutz verbindlich eingeführt, in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen, ohne mit Kontrollen und Bußgeldern zu drohen. Über Nacht hatten die Menschen Masken aufgetrieben und im Gesicht. Das hat mich beeindruckt. Und selbst diejenigen, die besonders hart von den Auflagen betroffen sind, wie die Besitzer von Bars und Clubs, haben sich in einer Weise solidarisch und aufgeschlossen gezeigt, wie man es nicht erwarten konnte. Davor ziehe ich meinen Hut.

Das mit der Corona-Diktatur ist natürlich Unsinn und auch sonst teile ich nichts von dem, was bei solchen Demos verbreitet wird. Manches finde ich abwegig, beleidigend oder verleumdend. Aber solange die Grenze der Strafbarkeit nicht übertreten wird, müssen wir das aushalten.

Es gibt ein Bild, das ich gerne verwende, um zu erläutern, was der Bremen-Fonds bezwecken soll, neben der kurzfristigen Abfederung sozialer und wirtschaftlicher Härten: Wenn man ein in die Jahre gekommenes Haus nach einem Brand wieder aufbaut, baut man es doch auch nicht so, wie es vor 20 Jahren mal war. Man baut doch nach den neuesten Bedürfnissen. Also nimmt man Glasfaser- statt Kupferkabel, Doppelfenster statt Einfachverglasung, vielleicht baut man auch gleich barrierefrei. Diese Chance nicht zu ergreifen, das wäre wider den gesunden Menschenverstand.

Wir reden nicht von einem Swimmingpool im Garten. Wir reden von einer Investition in die Modernisierung und Zukunftsfähigkeit Bremens, sonst wäre das Geld schlecht investiert. Dazu gehört beispielsweise, wir haben darüber geredet, die Ausstattung der Gesundheitsämter oder die Digitalisierung der Schulen. Ein großer Teil des Geldes wird zudem die Einnahmeausfälle bei der BSAG, beim Flughafen, bei der Messe und bei unseren anderen Gesellschaften ausgleichen müssen. Auch die höheren Sozialleistungen, die auf uns zukommen, sind in dieser Summe enthalten.

Jeder Euro muss vor den verfassungsrechtlichen Bedingungen eingesetzt werden, den corona-bedingten Einbruch auszugleichen, keine Frage. Nur dafür dürfen Kredite aufgenommen werden. Jeder dieser 1,2 Milliarden Euro muss umsichtig eingesetzt werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken und damit auch den sozialen Zusammenhalt und die ökologische Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern. Und genau das werden wir auch tun.

Zur Person

Andreas Bovenschulte ist seit Mitte August Präsident des Senats und Bürgermeister. Zuvor war er wenige Wochen SPD-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft. Davor und seit 2014 war der Jurist Bürgermeister in Weyhe.

Zur Sache

Der Verlauf in Bremen

29. Februar: Der erste Corona-Fall in Bremen wird öffentlich gemacht: Es handelt sich dabei um eine Frau, die gerade aus dem Iran nach Deutschland zurückgekehrt und über den Flughafen in Frankfurt (Main) in ihre Heimat gereist war.

10. März: Die Zahl der Infizierten steigt in Bremen sprunghaft an, weil sich eine Gruppe von Skifahrern aus Bremen und dem niedersächsischen Umland bei einem Aufenthalt in Oberitalien mit dem Virus angesteckt hat. Die Hansestadt kommt nun auf 22 bestätigte Fälle. Die Play-off-Spiele der Deutschen Eishockey Liga, für die sich nach langer Zeit auch die Fischtown Pinguins direkt qualifiziert hatten, werden abgesagt.

13. März: In einer Sondersitzung beschließt der Senat, dass Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler ab Montag, 16. März, bis einschließlich 14. April zu Hause bleiben müssen. Betroffen sind 122.000 Kinder und Jugendliche. Außerdem sagt die Deutsche Fußball Liga das Montagsspiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen ab.

16. März: Der Senat verschärft seine Auflagen: Das neue Maßnahmenpaket umfasst die Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen. Restaurants für den Speisenverzehr dürfen nur noch tagsüber öffnen. Kultur-, Sport- und Freizeitstätten sind von einer kompletten Schließung betroffen. Zudem sollen Spielplätze geschlossen werden. Auch die Zusammenkunft von Gläubigen wird verboten. Außerdem sind Übernachtungen zu touristischen Zwecken innerhalb des Bundesgebietes untersagt.

20. März: Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden weiter verschärft: Menschenansammlungen sind verboten, Geschäfte werden geschlossen. Restaurants und Kneipen dürfen ihr Angebot nur noch zum Mitnehmen anbieten. Besuchsverbote gibt es mittlerweile auch für medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha- oder Entbindungseinrichtungen.

22. März: Auch für Bremen gilt ab sofort das sogenannte Kontaktverbot, auf das sich Bund und Länder am Sonntag geeinigt haben. Im öffentlichen Raum dürfen sich Bremerinnen und Bremer für mindestens zwei Wochen nur noch allein, mit einer weiteren Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts bewegen.

23. März: Die Corona-Ambulanz am Klinikum Bremen-Mitte wechselt ihren Standort. Sie wird in den Messehallen 5 und 6 an der Bürgerweide ihre Tätigkeit fortsetzen. Es gibt es 175 bestätigte Fälle infizierter Menschen.

25. März: In Bremen ist jetzt der erste Patient an den Folgen der Erkrankung Covid-19 gestorben. Bei dem Toten handelte es sich um einen 76-jährigen Mann, der in einer Pflegeeinrichtung lebte.

15. April: Bund und Länder verständigen sich auf erste Lockerungen. Geschäfte mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen, Restaurants bleiben geschlossen.

21. April: Aufnahmestopp in der Erstaufnahme in Vegesack. Die Sozialbehörde reagiert mit der Verlegung nach Obervieland auf elf neue Corona-Fälle in der Einrichtung.

22. April: Die Abiturprüfungen starten. Bremen entscheidet sich als letztes Bundesland für eine Maskenpflicht.

25. April: 740 Menschen haben sich mittlerweile im Land Bremen mit dem Coronavirus infiziert. 374 Infizierte sind genesen und 27 sind gestorben.

27. April: Im ÖPNV und in Geschäften müssen Alltagsmasken getragen werden. Die ersten Schüler werden wieder unterrichtet.

5. Mai: Der Senat beschließt, dass Spielplätze, Kosmetikstudios und Museen wieder öffnen dürfen. Ab 18. Mai soll das auch für Gastronomiebetriebe gelten.

16. Mai: Gut 300 Kritiker demonstrieren auf der Bürgerweide gegen die Corona-Beschränkungen in Bremen.

18. Mai: Werder spielt sein erstes Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen.

19. Mai: Acht Infektionen werden an fünf Schulen und drei Kitas in Bremen gezählt. Mehr als 100 Menschen müssen in Quaran­täne.

20. Mai: Der Senat stockt den Haushalt auf. Er will 900 Millionen Euro mehr ausgeben, allerdings nur für die Folgen der Krise. Mittlerweile gibt es in Bremen 38 Todesfälle und insgesamt 1276 bestätigte Fälle.

26. Mai: Sporthallen dürfen wieder öffnen. Außerdem sollen ab 1. Juni wieder Feiern auf privatem Grund erlaubt sein.

28. Mai: Es gibt bisher 1372 Corona-Fälle

(40 Todesfälle) im Land. Ab dem 15. Juni sollen Kitas wieder für alle Kinder öffnen.