Deutsche Polizeigewerkschaft

Bovenschultes Modellprojekt für Cannabis stößt auf Kritik

Lisa-Maria Röhling

In einem Modellversuch will die neue rot-grün-rote Regierung in Bremen Cannabis begrenzt ausgeben. Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist skeptisch.