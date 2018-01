Inhaberin Giuseppina Bramante in ihrer gleichnamigen Vino Bar. (Christina Kuhaupt)

Etwas versteckt liegt das kleine italienische Bistro in der Straße Fedelhören, in unmittelbarer Nähe der Wallanlagen. Im Internet lässt sich darüber kaum etwas finden, selbst die Öffnungszeiten stehen dort nicht. Doch wer einmal an der Bar vorbeikommt, der merkt schnell, dass sie beliebt sein muss, so voll wie die Tische dort sind.

Die Bar, in der man durchgehend aus verschiedenen Antipasti-Variationen und Gebäck wählen kann, bietet zudem von 12 bis 14.30 Uhr und am Abend warme Küche an. Die Räumlichkeiten sind dieselben. Große Terrakottafliesen, dunkle Holzmöbel und schwarz-weiße Bilder an den Wänden sorgen für Gemütlichkeit, die große Auswahl an Wein und italienischen Delikatessen steigern den Appetit.

Besonders die Plätze an der Fensterfront sind beliebt, von denen aus man gut das Geschehen draußen beobachten kann. Viele der Tische sind bereits um kurz nach 12 Uhr belegt oder reserviert. Zur Auswahl steht neben einer üppigen Antipasti-Auslage ein täglich wechselnder Mittagstisch mit jeweils vier Gerichten: zwei Pasta-Varianten für 6,50 Euro und ein Fisch-und Fleischgericht für zehn Euro.

Wer das erste Mal in der Bramante Vino Bar ist, könnte sich jedoch etwas überfordert fühlen. Es gibt keine Karte, auf der man das Angebot lesen kann. Zwar teilt uns die Kellnerin auf Nachfrage mit, was an diesem Tag angeboten wird, wenigstens eine Tafel wäre hier jedoch hilfreich, um länger als ein paar Sekunden für seine Entscheidung zu haben.

Auch eine kurze Erklärung zu der Antipasti-Auslage wäre hilfreich gewesen, denken wir uns im weiteren Verlauf des Besuches, als wir am Nebentisch die appetitlich angerichteten Kleinigkeiten sehen. Sei es drum. Die Bedienung ist ansonsten freundlich. Meine Begleitung entscheidet sich für das Zanderfilet mit Kartoffelspalten und Gemüse, ich für die Pasta mit Roter Bete.

Nicht weltbewegend

Die Wartezeit wird uns mit knusprigem Brot und einem Rote-Bete-Aufstrich verkürzt. Nach etwa 20 Minuten kommt unsere Bestellung. Das Zanderfilet meiner Begleitung ist butterweich und von guter Qualität. Auch das dazugehörige Gemüse ist noch schön bissfest. Um es perfekt zu machen, hätte meine Begleitung sich eine Soße gewünscht, gerade für die Kartoffeln.

Mit meiner Pasta bin ich zufrieden. Sie ist ein solides Mittagessen, wenn auch nicht weltbewegend. Die Penne rigate haben die pinkfarbene Soße gut aufgesogen, sind mit etwas Käse verfeinert worden und schmecken deshalb schön würzig. Mehr ist es allerdings nicht. An der Größe der Portionen gibt es nichts zu mäkeln.



Bramante Vino Bar, Fedelhören 103, 28203 Bremen, Telefon 0421/56518585, barrierefrei. Geöffnet: montags bis sonnabends 8 bis 21 Uhr (Bar); dienstags bis sonnabends 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr (Restaurant). Getränkepreise: Kaffee ab 2,40 Euro, Wasser (0,2 l) 2,50 Euro, Softdrinks (0,2 l) 2,90 Euro, Bier (0,3 l) 2,90 Euro, Glas Wein ab 5,50 Euro.