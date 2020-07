Auf einer Mülldeponie in Bremerhaven brannte Abfall. (Feuerwehr Bremerhaven)

In Bremerhaven brannte am Donnerstag Müll auf der Deponie Grauer Wall. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Brandbekämpfer am frühen Abend wegen starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Vor Ort habe eine Fläche von 50 mal 20 Meter gebrannt, Personen waren nicht in Gefahr.

Wegen der starken Rauchentwicklungen wurden Anwohner angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine erhöhte Schadstoffbelastung konnten die Feuerwehrleute jedoch nicht messen. Gegen 22 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.