In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Europahafen ausrücken. (Björn Hake)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist im Europahafen eine 15 Meter langes Sportboot ausgebrannt, teilte die Feuerwehr Bremen mit. Der Notruf ging dort um kurz vor vier Uhr in der Nacht ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 17 Fahrzeugen und circa 60 Einsatzkräften an. Im Einsatz waren außerdem ein Feuerlöschboot und Feuerwehrtaucher. Das Boot sank während der Maßnahmen der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Bevölkerung in den angrenzenden Stadtgebieten wurde per Rundfunkdurchsagen und Lautsprecherwagen angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da sich startker Rauch entwickelte. Die Feuerwehr führte auch Schadstoffmessungen durch, konnte jedoch keine erhöhte Konzentration feststellen. (jfj)