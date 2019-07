Die Feuerwehr rät, die Fenster wegen des starken Rauchs zu schließen. (Christian Butt)

An der Potsdammer Straße in Bremerhaven-Lehe ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Zunächst fing ein Unterstand für Mülltonnen auf dem Grundstück eines Kindergartens Flammen, danach griff das Feuer auf das Dach eines angrenzenden Hauses über, teilte die Feuerwehr mit.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung rät die Feuerwehr, die Fenster in der Umgebung geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr ist mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Erzieherinnen aus dem Kindergarten mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.