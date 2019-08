Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr rückten auch mehrere Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle aus. (Christian Butt)

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Stader Straße Ecke Bismarckstraße mussten am Dienstagabend sieben Hausbewohner vom Rettungsdienst durchgecheckt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Kreuzung in der Östlichen Vorstadt.

Zu dem Feuer war es gegen 19.30 Uhr in einer Küche im ersten Stock des dreigeschossigen Wohnhauses gekommen. Die Bewohnerin hatte das Feuer bemerkt und ihre Wohnung verlassen. Dabei drang Qualm in das Treppenhaus.

Die Feuerwehr rettete fünf Bewohner darüberliegender Wohnungen mit Steckleitern aus dem Gebäude. Zeitgleich löschte ein Trupp das Feuer in der Küche ab. Schnell konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr rückten auch mehrere Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle aus. Insgesamt hatten sieben Personen Rauchgase eingeatmet. Vorsorglich wurden alle vom Rettungsdienst kontrolliert. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Bremen geht aber nicht davon aus, dass alle sieben in Kliniken gebracht werden müssen. Er spricht von einer Vorsichtsmaßnahme.

Die Stader Straße musste komplett für den Verkehr gesperrt werden. Da die Rettungswagen auf der Bismarckstraße parkten, kam es hier zu leichten Verkehrsbehinderungen. Da der Berufsverkehr bereits abgeflossen war, hielt sich dieser allerdings in Grenzen.