Die Feuerwehr musste abermals in Bremerhaven-Lehe ausrücken. (Symbolbild) (Carsten Rehder/dpa)

In Bremerhaven-Lehe hat es in einem leer stehenden Gebäude gebrannt. Wie die Ortspolizeibehörde Bremerhaven berichtet, war das Feuer gegen 3 Uhr in der Nacht zum Mittwoch im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Hafenstraße/Krumme Straße entdeckt worden. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Während der Löscharbeiten musste der Bereich abgesperrt werden, was einige Umleitungen im Straßenverkehr zur Folge hatte. Inzwischen fließt der Verkehr auf der Hafenstraße wieder wie gewohnt. Lediglich der Bereich um das Haus wird noch mit Absperrgittern gesichert.

Die Brandursache ist noch unklar, die Brandursachenermittlung läuft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/ 953 4444 zu melden. (var)