In Leherheide / Keine Verletzten

Brand zerstört Einfamilienhaus in Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven musste in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in Leherheide ausrücken. Dort stand ein Einfamilienhaus in Flammen.