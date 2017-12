Auto in Flammen: In der Dresdener Straße in Bremerhaven brannte dieses Auto am Donnerstagvormittag. (Feuerwehr Bremerhaven)

Am Donnerstag hat es in Bremerhaven gebrannt – mal wieder. Aus ungeklärter Ursache stand ein an der Straße abgestelltes Auto in Flammen. Dies teilte die Feuerwehr mit.

Um 10 Uhr habe eine Frau den Brand des Wagens gemeldet, der an der Dresdener Straße im Stadtteil Mitte-Nord abgestellt war. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutzmasken aus und löschte das Auto innerhalb weniger Minuten.

Der Fall reiht sich in eine Vielzahl ähnlicher Fälle ein. Immer wieder brennen in Bremerhaven Mülltonnen, Schrebergärten oder Autos. Bis Ende Oktober hat es laut Feuerwehr es mehr als 470 Brandeinsätze in Bremerhaven gegeben. Oft müssen die Feuerwehrleute mehrmals pro Tag ausrücken. Die Polizei hat mittlerweile eine Sonderkommission gegründet, die rund 100 Brände untersucht. (cah)