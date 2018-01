Koch Germaine Mollnar von der Brasserie Langenstraße hält eine Schale Tomatensuppe in den Händen. (Christina Kuhaupt)

Der Standort der ehemaligen Presse Bar in der Langenstraße hatte es zuletzt nicht leicht. Nach dem das Lokal lange leer stand, hatte das Konzept des Nachfolgers „Charles“ darin keinen Erfolg. Das Team wollte „feine Küche“ zu erschwinglichen Preisen anbieten. Seit einigen Wochen versuchen es die neuen Betreiber nun unter dem Namen Brasserie Langenstraße. Neben regionalen und saisonalen Gerichten sollen die Besucher vor allem abends bei ausgewählter Musik speisen.

Meine Kollegin und ich setzen viel Hoffnung in die Brasserie – schließlich könnte das Restaurant gegenüber des Pressehauses eine weitere Option für uns sein, wenn es wieder einmal schnell gehen muss. Zwischen 12 und 15 Uhr können die Gäste in der Regel aus fünf verschiedenen Gerichten wählen, darunter auch immer eine Suppe oder ein Salat.

An diesem Tag gibt es vegane Möhrensuppe mit Ingwer und Kokosmilch (3,50 Euro), bunter Salat mit rote Beete, Apfel und Schafskäse (6,50 Euro), Pasta mit Mozzarella und Cherrytomaten (6,50 Euro), Schweinecurry mit Ananas und Gemüse (7,50 Euro), sowie Fischfilet mit Kartoffel-Gemüse in Erdnusssoße.

Die Bedienung ist zurvorkommend - volle Punktzahl!

Die Einrichtung in der Brasserie ist relativ ähnlich geblieben, die neuen Betreiber haben viel übernommen, was nicht schlimm ist, denn die warmen Braun-und Goldtöne strahlen Gemütlichkeit aus. Auch die Kochinsel im Speiseraum ist geblieben, an der man den Köchen bei der Arbeit zuschauen kann.

Einziges Manko sind die Hochstühle an einigen der Tische – die Rückenlehnen sind zu kurz, was bequemes Sitzen deutlich erschwert. Weil wir das schon wissen, nehmen wir einen der Plätze am Fenster, doch unser Tisch wackelt. Während in vielen Restaurants solche Sachen dem Personal gar nicht auffallen, ist der Kellner in der Brasserie direkt zur Stelle und schafft Abhilfe.

Dieser positive Eindruck bleibt während unseres gesamten Besuches bestehen. Die Bedienung ist zuvorkommend, witzig und vor allem aufmerksam – volle Punktzahl! Meine Kollegin entscheidet sich für das Schweinefleischcurry, mir ist heute nach Salat.

Beide Gerichte kommen nach nur kurzer Wartezeit und sind ansprechend präsentiert. Besonders mein Salat erstrahlt durch die rote Beete und den Apfel in allen Farben. Auch geschmacklich ist alles so, wie es sein sollte. Der Salat ist knackig und auch die Vinaigrette passt gut zu der Kombination, genauso wie das warme Brot. Auch meiner Kollegin mundet das Schweinecurry. Das Fleisch ist zart und das Gemüse noch bissfest.

Einzig die Soße ist ihr etwas zu wässrig und könnte sämiger sein. Geschmacklich tut das dem Ganzen aber kein Abbruch. Die Größe der Portionen ist besonders in Relation zu dem Preis sehr gut.

Trotzdem kommen wir nicht drum herum, uns noch ein Dessert zu bestellen, von denen es ein wechselndes Angebot gibt. Wir entscheiden uns für Tiramisu (4 Euro) und ein Glas Panna Cotta für 2,50 Euro. Zu unserer Freude knüpft der süße Abschluss an die Qualität der bisherigen Gerichte an.

Brasserie Langenstraße, Langenstraße 31, 28195 Bremen, Telefon 0421/98885550, barrierefrei. Geöffnet: montags bis sonnabends 12 bis 22 Uhr. Getränkepreise: Kaffee 2 Euro, Wasser (0,25 l) 2,30 Euro, Softdrinks (0,2 l) ab 2,40 Euro, Bier (0,3 l) ab 3 Euro, Wein (0,2 l) ab 5,20 Euro.