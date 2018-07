Hochgestellte Stühle und Tische: In der "Brasserie" im Parkhaus an der Langenstraße wird kein Essen mehr serviert. (Christina Kuhaupt)

"Food. People. Music" verspricht das Logo der "Brasserie" in der Langenstraße noch. Seit Anfang Mai gibt es dort aber weder Essen noch Menschen, und die Musik spielt auch nicht mehr. Die "Brasserie" hat geschlossen, und sie wird auch nicht wieder eröffnen. Damit ist nach kurzer Zeit schon das zweite Restaurant in Folge an diesem Standort gescheitert.

Im November 2017 hatte Hamid Daftary, der in der Langenstraße auch das "Jackie Su" betreibt, die "Brasserie" als Nachfolger des "Charles" aufgemacht. Das "Charles" (von den Besitzern der Weinbar "Engel" betrieben) wiederum hatte im April 2017 nach einer längeren Pause das Erbe der lange erfolgreichen "Pressebar" angetreten – hatte mit dem ambitionierten Konzept aber wenig Erfolg und zog schon nach wenigen Monaten wieder aus. Auch Daftarys Angebot, regionale und saisonale Gerichte mittags von einer kleineren und abends von einer größeren Karte, lockte insgesamt zu wenig Gäste an.

Die Brepark als Besitzerin des Gebäudes sucht einen Nachfolger – und hat ihm dem Vernehmen nach auch schon gefunden. Es soll mehrere Interessenten mit unterschiedlichen Konzepten und Stilrichtungen geben. "Über die laufenden Gespräche können wir im Moment noch keine Auskunft geben", teilt Brepark-Sprecherin Christine Nienaber auf Nachfrage mit. Unterschrieben ist noch nichts, sehr gut im Rennen liegen soll für diese Lage aber wohl das Konzept von "Woyton".

Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Celona Gastro GmbH (betreibt unter anderem die "Cafe & Bar Celona"-Läden). "Woyton" setzt hauptsächlich auf das Frühstücks- und Mittagsgeschäft, bietet diverse Kaffee- und Tee-Spezialitäten an sowie hauptsächlich Bagels, Salate, Suppen und Kuchen. Gegründet wurde das Kaffeehaus mit eigener Rösterei 1998 in Düsseldorf, inzwischen gibt es insgesamt 15 Franchise-Standorte in Köln, Düsseldorf, Hilden und Oldenburg. Der Oldenburger "Woyton"-Geschäftsführer Henner Welling, der dort drei Läden managt, würde den Schritt nach Bremen gerne machen.

Was aber war zuletzt das Problem? War es einfach Pech, dass in kurzer Folge zwei Restaurants nicht funktionierten oder lag es am Standort? Daftary will und kann sich aus Gründen, die mit der Abwicklung seines langfristigen Mietvertrages mit der Brepark zu tun haben, nicht äußern. Grundsätzlich kann man aber wohl sagen, dass er und sein Team mit den örtlichen Gegebenheiten nie so richtig warm geworden sind.

Als suboptimal hat sich zum Beispiel neben der Größe des zweigeschossigen Raumes die offene Küche herausgestellt, durch die die Gäste den Köchen zwar bei der Arbeit zugucken konnten, man diese Arbeit olfaktorisch aber auch im ganzen Restaurant wahrnahm. Die dunklen, geschlossenen Glasfronten zur Langenstraße hin – ebenfalls ein Faktor, der in dem einen Gastro-Konzept funktioniert, für ein anderes dafür vielleicht nicht so gut.

Dass man in der Langenstraße weniger idyllisch als wenige Meter weiter an der Schlachte sitzt und der Verkehr der Martinistraße die Geräuschkulisse bildet, hält Jan-Peter Halves für nicht sonderlich problematisch. Der Geschäftsführer der City-Initiative hält den Standort nicht für das Hauptproblem. "Jürgen Lonius war dort doch mit seiner ,Pressebar' lange erfolgreich. Ich kann nicht erkennen, dass die Qualität der Lage schlecht sein soll. Vielleicht hat der aktuelle Betreiber die Situation falsch eingeschätzt", sagt Halves. Er gibt zu bedenken, dass sich Restaurants auch an die Bedürfnisse ihrer Gäste anpassen müssen – und das ist in der Innenstadt nun mal hauptsächlich der Hunger, der mittags gestillt werden will.

Halves: "Es liegen so viele Büroarbeitsplätze um die Langenstraße herum. Ich würde deshalb empfehlen, auf ein Konzept zu setzen, das sich an der Mittagszeit orientiert und ab 15 Uhr höchstens noch eine kleine Karte anbietet." Also: Mehr auf Geschäftsessen zu setzen als auf abendliche Restaurantromantik. Das funktioniert auch bei den anderen Restaurants in der Langenstraße: Das thailändische "Pochana" und Daftarys Asia-Fusion-Küche "Jackie Su" sind mit ihren Mittagstischen seit Jahren etabliert. Ein positives Beispiel in dieser Hinsicht ist für den Marketing-Experten auch das "Shalimar" an der Martinistraße: "Da ist es noch viel lauter als in der Langenstraße. Die kommen aber gut zurecht, haben sich mit Freundlichkeit und einem passenden Angebot durchgesetzt."

Was den Standort Langenstraße in Zukunft schwieriger machen dürfte, ist, dass zum Verkehrs- bald vermehrt Baulärm kommen wird. Der Umbau des Jacobs-Hauses geschieht rund 100 Meter entfernt vom Parkhaus. Auch das Kontorhaus an der Ecke zum Markt wird über kurz oder lang zur Baustelle.