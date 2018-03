Bremen erleben: Diese Postkarte ist schon ein paar Jahre alt, der Werbespruch ist bis heute der gleiche. (FR)

Bremen lecker machen

Stephan Kappen ist Geschäftsführer der Werbeargentur Gruppe für Gesaltung. (FR)

„Wir sind uns ziemlich einig, dass eine Imagekampagne nicht die Antwort ist auf die Frage, wie man Bremens Image verbessern kann. Was fehlt, ist eine Bremens Image unterstützende Kommunikation nahe am Bewerber“, sagt Stephan Kappen aus der Geschäftsführung der Gruppe für Gestaltung (GfG). Für eine Kampagne, wie sie zum Beispiel Baden-Württemberg („Wir können alles außer Hochdeutsch“) 1999 auflegte, fehle in Bremen außerdem das Geld. Der Vorschlag der GfG lautet, sich auf die Kommunikation mit potenziellen Neubremern zu konzentrieren und dabei die Bremer Unternehmer einzubinden.

„Wenn man überregional gesehen werden will, braucht man strahlende Marken, die weit übers Land leuchten, eben Leuchttürme. Vielleicht nicht ohne Grund kann sich eine Marke wie Mercedes mit einem Werk am Bremer Standort nicht über einen Bewerbermangel beklagen“, sagt Kappen. Also müsse die Botschaft an jeden Arbeitgeber in Bremen lauten: „Mach dein Unternehmen zur strahlenden Marke. Und kommuniziere auch die positiven Aspekte deines Standorts. Wenn du weißt, dass das eine relevante Entscheidungsfrage deiner Bewerber ist, dann kümmere dich um die Antworten.“

Mit den positiven Eigenschaften der Bremer würde Norman Breitling von Brandfisher für das kleinste Bundesland werben. (Brandfisher)

Das Mittel, um diese Antworten zu kanalisieren und zu steuern, könnte ein zentrales Onlineportal speziell für Zuzügler sein, in dem sie unter anderem Links zu Ämtern, Immobilienangeboten, Stadtteilinfos, Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Kulturangebot finden. Kappen: „Die Bremer Touristik-Zentrale kümmert sich per Definition um Touristen. Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen um Unternehmen. Die Homepage ,bremen.de‘ ist schon nicht schlecht, muss aber zu vieles auf einmal abbilden und hat naturgemäß die Bestandsbürger im Fokus.

Ein Portal rein für Neuansiedler könnte zielgenauer informieren.“ Dieses Portal sollten alle Unternehmen, die Stellen zu besetzen haben, nutzen können. „Sie können es in ihre Onlinestellenanzeigen per Link einbinden, Bilder von Bremen und Standortinfos übernehmen. Kurz: Die Unternehmen sollten im besten Fall aktiv daran mitwirken, Bremen für Nichtbremer lecker zu machen. Und die Stadt könnte mit den Basics dabei helfen“, sagt Kappen.

Bremer Bescheidenheit

Norman Breitling ist Geschäftsführer der Werbeargentur Brandfisher. (FR)

„Wenn wir von Bremen den Auftrag bekommen würden, die Stadt in einer Kampagne zu bewerben, würden wir einfach die Wahrheit sagen“, sagt Norman Breitling, Geschäftsführer von Brandfisher. „Was macht einen echten Bremer aus, haben wir uns gefragt. Bescheidenheit ist einer der Begriffe, der mehrfach fiel. Vielleicht ist deswegen der Ruf Bremens nicht so positiv platziert? Wir Bremerreden nicht so viel über das, was wir gut können und machen. Daher fehlt es uns vielleicht auch an Bekanntheit in der Außendarstellung.“

Die Idee basiert auf Bremern als „echte“, authentische Menschen, die gern in ihrer fahrradfreundlichen Stadt unterwegs sind. Bremen ist eine kleine Großstadt, aber gerade deshalb schön. Diesen Aspekt würde Breitling auch in einer Imagekampagne in den Vordergrund stellen. „Die Menschen sind freundlich zueinander, weil man sich über zwei Ecken sowieso kennt und weil man sich ständig wieder trifft. Deswegen, glauben wir, sind die Bremer ein bisschen freundlicher als Menschen anderswo.

Hilfsbereitschaft und der hanseatische Handschlag, um nur zwei Dinge zu nennen, sind hier bei uns Bremern ganz normal“, sagt er. Betont werden müssten seiner Meinung nach auch Bremens Vorzüge: „Eine moderne Großstadt im Grünen mit Parks, dem facettenreichen Weserufer, Co-Workingspaces für Gründer, den vielfältigen Stadtteilen – die doch irgendwie alle miteinander verbunden sind – und der Nordsee fast vor der Haustür. Bremen fehlt es gefühlt an nichts.“

Bremen – klein, aber geil

Holger Post (l.) und Thorsten Preis sind Geschäftsführer der Werbeagentur Denkbar. (FR)

Thorsten Preis und Holger Post von der Agentur Denkbar setzen bei der Verwunderung an, die viele Touristen befällt, wenn sie vor den Stadtmusikanten stehen: „Was, so klein sind die?“ Die Stadtmusikanten sind, was die Durchschnittsgröße von Denkmälern angeht, nicht sehr groß, passen damit aber nach Meinung der Geschäftsführer hervorragend zum kleinsten Bundesland.

„Bremen – klein, aber geil“: Unter diesen Titel würden die PR-Experten eine Kampagne stellen, um „das gelebte Understatement und den positiven Spirit unserer Freien Hansestadt nach außen zu tragen“, sagt Post. Denkbar befürwortet ein Städte- und Standortmarketing mit einem Augenzwinkern. Post: „In diese Richtung könnte eine Imagekampagne gehen, die die Bremer stolz macht und bei Fremden Neugierde auf das Bremer Lebensgefühl weckt. Mithilfe des Claims ,Bremen – klein, aber geil’ spielen wir auf die realen und vermeintlichen Nachteile unseres Zwei-Städte-Staats an und zeigen, worauf es wirklich ankommt. Denn die häufig ,kleinen‘ Ergebnisse bei Rankings und Studien sind nur eine Seite der Medaille unseres liebenswerten Bundeslandes.“

Einen inhaltlichen Schwerpunkt, neben der Betonung von Bremens Wirtschaftskraft, würden Preis und Post bei der Lebensqualität setzen: „Hier kannst du fast alles mit dem Rad erledigen. Wo gibt es schon einen internationalen Flughafen, den du mit Drahtesel oder Straßenbahn in ein paar Minuten erreichst? Wo zahlst du noch vergleichsweise erschwingliche Mieten und hast urbanes Flair mit guter Infrastruktur? Gerade weil wir nicht immer die Größten sind, ist es hier besonders entspannt und liebenswert. Wir schätzen kurze Wege, unsere gute Luft, das Leben am Fluss genauso wie unsere vielen grünen Flächen.“

Bremer Geschichten

Dirk Beckmann ist Geschäftsführer der Werbeargentur artundweise. (FR)

„Alle guten Geschichten, die Bremen hat, sind schon da. Sie werden laufend geschrieben“, sagt Dirk Beckmann, Geschäftsführer von artundweise. Die Start-up-Szene, Bremens Kompetenz als Raumfahrtzentrum, aber auch das Bremer Theater mit spannenden Inszenierungen, vernetzende Plattformen wie der „Klub Dialog“, das Konzept und die Umsetzung der Überseestadt: Alles „Stories“, die nach Ansicht des Marketingexperten von Bremens guten Seiten erzählen. Beckmann: „Das Problem ist aber: Sie dringen bislang nur sehr wenig nach außen. Es müsste eine Stelle geben, an der diese Geschichten kuratiert und als Social-Media-Kampagne umgesetzt werden. Da fehlt eine Struktur.“

Wie würde diese Social-Media-Kampagne aussehen? „Man kann zum Beispiel bei Facebook die Leute gezielt so ansprechen, dass ihre Interessen getroffen werden“, sagt Beckmann. Ingenieure, die mit dem Gedanken spielen, nach Bremen zu ziehen, könnten beispielsweise mit Themen wie den im Vergleich zu anderen Großstädten noch moderaten Immobilienpreisen angesteuert werden. Ihre Ehefrauen vielleicht mit Geschichten über Schulen mit besonderen Profilen oder das Kulturangebot. Beckmann: „Auf keinen Fall mit Anzeigen oder Werbesprüchen, sondern mit echten und authentischen Geschichten. Dass Content-Marketing, also Werbung mit Inhalten, funktioniert, erkennen auch immer mehr Unternehmen. Gut erzählte Geschichten über Menschen, Produkte und das, was am Ende mit den Produkten erreicht wird, ziehen Talente an.“

Für Beckmann auch ein wichtiger Punkt: Eine Social-Media-Strategie müsste langfristig umgesetzt werden. „Es hilft wenig, eine Kampagne einmal für vier Wochen zu machen. Wichtig wäre, dass es ein zum Beispiel über fünf Jahre festgelegtes Budget gibt. Es bringt mehr, das haben viele Studien gezeigt, die Leute permanent und konstant zu erreichen.“​

Bremen ist nicht grau

Harald Schweers ist Geschäftsführer der Werbeargentur H&K+S. (FR)

Mehr Selbstvertrauen in die eigenen Stärken zu haben und mehr aus dem zu machen, was schon da ist: Das rät Harald Schweers, Geschäftsführer der Agentur H&K+S. Er sagt: „Wenn ich aus dem Fenster meines Büros auf die glitzernde Weser blicke, dann weiß ich: Bremen ist nicht grau.“ Im Gegenteil, Bremen ist für ihn eine bunte Stadt voller Möglichkeiten.„Der Raum für Gestaltung, Kreativität und freie Entfaltung ist schon da, wir müssen ihn nur noch stärker nutzen“, sagt Schweers, der bei seiner Entscheidung für Bremen vor 40 Jahren auf sein Bauchgefühl vertraute.

Schweers’ Meinung: Jeder Bremer sollte ein Botschafter der Stadt sein und ein positives Image verbreiten. „Wir locken die Menschen nach Bremen, indem wir ihnen das Gefühl vermitteln, hier leben zu wollen. Hier muss jeder bei sich selbst anfangen. Bei der eigenen Außendarstellung, dem Auftritt im Netz und mutigen Ideen. Bremenist als Wirtschaftsstandort attraktiv, wenn die Unternehmen es selbst sind.“ Die Entwicklung der Überseestadt ist für den Kreativdirektor eine Blaupause für ein neues Bremer Selbstbewusstsein, das auch nach außen wirken kann.

Der Ansatz von Harald Schweers und der Argentur H&K+S lautet: Gemeinsam überlegen, wo Bremens stärken liegen. (H&K+S)

„Wir als Agentur durften die ersten Schritte der Überseestadt grafisch und inhaltlich begleiten. Es ist beeindruckend zu sehen, was aus dem Zusammenspiel der Akteure aus Wirtschaftsförderung, Unternehmertum, Politik und Kreativszene bis heute auf dem einstigen Brachland entstanden ist. Manchmal braucht es nur jemanden, der die Interessen bündelt, dann kann Kreativität vielen Bereichen nutzen“, sagt der Geschäftsführer. Was die Entwicklung einer neuen Kampagne angeht, würde Schweers Offenheit empfehlen. „Bremen ist mehr Sein als Schein. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um an dem Schein zu arbeiten. Wie könnte so etwas gehen?

Oft werden die Antworten bereits gegeben, bevor die Fragen überhaupt gestellt sind. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir die aufkommende Debatte nicht gleich mit Lösungsvorschlägen ersticken, sondern erst einmal alle Akteure zu Wort kommen lassen. Es braucht eine große Bandbreite von klassischen Ansätzen bis hin zur mutigen Ideenskizze. Selbstironie darf dabei nicht fehlen. So können vermeintliche Schwächen und Eigenheiten auch zu Stärken werden. Vielleicht kann man auch das von Bremen lernen: Man muss nicht allen gefallen.“