Normalerweise ist es auf dem Marktplatz eher düster. Anlässlich des Musikfestes werden die Gebäude rund um den Roland nach Einbruch der Dunkelheit aber jedes Jahr stimmungsvoll beleuchtet. (Christina Kuhaupt)

An vielen Tagen im Jahr bleibt der Marktplatz abends dunkel: Rathaus, Bürgerschaft und Co. haben keine auffälligen Außenbeleuchtungen, die die Gebäude in Szene setzen. Das will die CDU-Bürgerschaftsfraktion nun ändern und in einer der kommenden Sitzungen der Stadtbürgerschaft mit den anderen Parteien über ein LED-Beleuchtungskonzept für die Altstadt diskutieren. Stark frequentiert ist die City nach Feierabend allerdings nur selten. Braucht die Altstadt daher überhaupt mehr Beleuchtung?