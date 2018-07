In der Neustadt wird ab Sonntagmittag erneut vorübergehend braunes Trinkwasser mit weniger Druck aus den Leitungen kommen. Grund sei die abschließende Reparatur eines Wasserrohrbruchs vom vergangenen Sonnabend, so die SWB in einer Mitteilung am Freitag.

Betroffen sei ein Radius von etwa drei Kilometern rund ums Franziuseck und die Wilhelm-Kaisen-Brücke. Bis voraussichtlich Montagvormittag müsse mit braunem Wasser gerechnet werden. Die Färbung des Wassers ist laut SWB unbedenklich und verschwindet mit der Zeit von selbst. (hpp)