Die Zukunft des Rennbahngeländes in Bremen-Hemelingen ist ein politischer Streitfall ersten Ranges. (Christian Walter)

Es ist die wohl breiteste Allianz, die sich in Bremen seit vielen Jahren für ein einzelnes politisches Projekt zusammengefunden hat: Rund 20 mitgliederstarke Organisationen setzen sich in einem gemeinsamen Aufruf dafür ein, dass die ehemalige Galopprennbahn in Hemelingen teilweise für den Wohnungsbau genutzt wird. Das Spektrum der Unterstützer reicht vom Deutschen Gewerkschaftsbund und mehreren Einzelgewerkschaften über die Handels- und Handwerkskammern bis zum Mieterbund und dem Naturschutzbund Deutschland. Auch kirchliche Hilfswerke wie Caritas und Diakonie stellen sich hinter das Papier. Die darin enthaltene Aufforderung an die Wähler lautet: Stimmen Sie beim Volksentscheid über die Zukunft des Rennbahngeländes am 26. Mai mit Nein - also gegen die Forderung der Rennbahn-Bürgerinitiative, das rund 30 Hektar große Areal nach dem Ende von Pferde- und Golfsport unangetastet zu lassen und es allein für Naherholung zu nutzen.

Das Bündnis der großen Verbände setzt damit einen entschiedenen Kontrapunkt zur Stoßrichtung der Initiatoren des Volksentscheids, der auch von der CDU unterstützt wird. In dem am Freitag veröffentlichten Aufruf heißt es, das Rennbahngelände müsse „zu einem attraktiven Wohnquartier mit großzügigen Flächen für Grün, Sport und Naherholung werden“. Bremen sei eine wachsende Stadt. Es herrsche „großer Wohnraumbedarf, insbesondere für Familien, aber auch für Singles, Baugruppen, Mietgemeinschaften“. Es stehe daher „die Notwendigkeit, in zukunftsfähiger und angemessener Form geeignete Standorte für Wohnungsbau zu entwickeln“.

Das Rennbahngelände, diese Überzeugung eint die Unterzeichner, sei ein solcher Standort. Ökologisch sei das Areal bisher eher geringwertig, es biete „keinen bedeutenden Nutzen für Umwelt und Tiere“. Die vorliegenden Pläne für eine teilweise Bebauung beinhalteten auch eine ökologische Aufwertung der verbleibenden Freiflächen.

Hart geht die Allianz mit den Initiatoren des Volksentscheids ins Gericht. Eine „Nulllösung“ für das Gelände sei „angesichts des Mehrbedarfes an zusätzlichem Wohnraum standortfeindlich, bei steigenden Mieten unsozial und unökologisch“.