Der Einzelhandel leidet unter den Folgen von Corona. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden nach Ansicht von CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder mittelfristig viele Menschen massiv treffen.

In Bremen und Bremerhaven ist die Akzeptanz coronabedingter Eingriffe des Staates in das private und öffentliche Leben stärker ausgeprägt als im Bundesschnitt. Auch die Forderung nach einer Vermögensabgabe für Reiche zur Deckung der Krisenkosten findet im kleinsten Bundesland besonders viel Widerhall. Diese Grundaussagen einer Online-Umfrage des „Politikpanel Deutschland“ sind bei den Bremer Parteien aufmerksam registriert worden.

SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp fühlt sich durch die Ergebnisse der Umfrage in ihrer Meinung bestärkt, „dass der Bürgersinn hier besonders ausgeprägt ist“. Zudem habe der Senat die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen gut erläutert. Aulepp hofft, dass sich der Rückhalt in der Bevölkerung aufrechterhalten lässt. Das gehe am besten, „wenn weiter kontinuierlich überprüft und kommuniziert wird, welche Lockerungen möglich sind und an welchen Maßnahmen man festhalten muss“.

Meyer-Heder hält nichts von der Vermögensabgabe

Den CDU-Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder hat es überrascht, dass fast 64 Prozent der Befragten keine Veränderung ihrer privaten finanziellen Verhältnisse durch die Corona-Krise erwarten. „Das macht mich betroffen, denn das offenbart eine völlige Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge“, sagt der Christdemokrat. Selbstverständlich werde es im Gefolge der Krise „einen massiven Rückgang des Wohlstandes in unserem Land geben“. Davor dürfe niemand die Augen verschließen. Von der mehrheitlich favorisierten Vermögensabgabe hält Meyer-Heder nichts. „Die Reichen, die ich kenne, tun schon einiges für ihre Stadt.“ Ein Sonderopfer dieser Gruppe würde seiner Ansicht nach auch längst nicht das finanzielle Volumen ergeben, das notwendig wäre, um die Kosten der Corona-Krise aufzufangen.

FDP-Sympathisanten haben laut Umfrage eine vergleichsweise große kritische Distanz zu den staatlichen Maßnahmen der Corona-Bekämpfung. Hauke Hilz, Landeschef der Liberalen, wundert das nicht. „Unsere Wähler haben das in den vergangenen Wochen zwar mitgemacht. Sie möchten staatliche Eingriffe in ihr Leben aber grundsätzlich auf ein Mindestmaß reduziert sehen“, betont Hilz. Aus seiner Sicht darf der Senat „die Leute über seine weitere Strategie nicht im Unklaren lassen“. Er vermisse ein Bremer Gegenstück zum niedersächsischen Fünf-Stufen-Plan.

Für den Grünen-Landesvorsitzenden Florian Pfeffer ist der große Rückhalt für die staatlichen Corona-Maßnahmen ein hohes Gut, das nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfe. Weitere Lockerungen sollten deshalb vorsichtig angegangen werden. „Sonst kommt es zu einer zweiten Infektionswelle, und dann ist das Vertrauen weg“, warnt Pfeffer.

Linken-Landeschef Christoph Spehr macht auf die unterschiedlich hohen Zustimmungswerte für die gesundheitlichen und die wirtschaftlichen Maßnahmen aufmerksam. Letztere seien vergleichsweise gering. „Da ist die staatliche Strategie nicht greifbar genug“, mahnt Spehr. Die Soforthilfeprogramme seien zwar gut gelaufen, „aber jetzt kommen wir in eine kritische Phase“. Spehr setzt auf staatliche Investitionsprogramme, um die Wirtschaft anzukurbeln.