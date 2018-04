Bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Vahr ist am frühen Sonntagmorgen ein 42-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben besuchte der Mann eine 29-jährige Bekannte in deren Wohnung in der Wilhelm-Liebknecht-Straße. Kurz darauf stieß der 29-jährige Ex-Freund der Frau hinzu. Die Männer gerieten in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Der Streit der beiden Männer verlagerte sich nach draußen, sodass ein Nachbar aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag der 42-Jährige bereits schwer verletzt am Boden. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann, nach Polizeiangaben, nicht ausgeschlossen werden.

Der mutmaßliche Täter, der sich noch am Tatort befand, wurde vorläufig festgenommen. Haftgründe werden derzeit geprüft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Nachbarn oder Passanten, die gegen 3.50 Uhr in der Wilhelm-Liebknecht-Straße etwas beobachten konnten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Dieser ist unter der Telefonnummer 0421 - 362 - 38 88 erreichbar. (wk)