Eine 79-jährige Frau ist am Samstagnachmittag Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, ist die Frau in ihrer Wohnung überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Nach Polizeiangaben klingelte das Räuber-Trio bei der Frau. Als sie die Tür öffnete schubsten die Männer sie in ihre Wohnung und drückten die Seniorin zu Boden. Einer der Täter hielt ihr dabei Augen und Mund zu. Zwei weitere Männer durchsuchten die Wohnung. Nach wenigen Minuten floh das Trio ohne etwas mitzunehmen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer am Samstag gegen 16 Uhr in der Kornstraße/ Nähe Huckelrieder Park drei dunkel gekleidete Männer gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0421 - 362 38 88 melden. (haf)