Ab dem kommenden Montag sollen am Bremer Flughafen keine Corona-Tests mehr durchgeführt werden. (Frank Thomas Koch)

Von Montag an werden am Bremer Flughafen keine Corona-Tests mehr durchgeführt. Bisher sind dort rund 10.000 Reiserückkehrer getestet worden. Wer künftig aus dem Ausland zurück nach Bremen kommt, muss sich in der Corona-Ambulanz der Messe oder in der Corona-Zielpraxis in Bremerhaven testen lassen. Die Öffnungszeiten werden entsprechend ausgeweitet.

Bremen ändert damit seine Testpraxis, „in Vorbereitung auf eine bundesweite Anpassung der Corona-Teststrategie“, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Ziel sei, eine dauerhafte Überlastung der Labore zu verhindern. „Wir stellen uns mit dieser Anpassung darauf ein, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten auch wieder vermehrt Testkapazitäten für den Schutz vulnerabler Gruppen einsetzen müssen“, sagt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Kaum Ausbrüche in Pflegeheimen und Kitas

Gemeint sind Pflegeeinrichtungen, Kliniken und nach dem Ende der Sommerferien auch wieder Schulen und Kindertagesstätten. Ausbrüche in Pflegeheimen und Krankenhäusern hatte es in Bremen zuletzt so gut wie nicht mehr gegeben. Dabei steigen die Infektionszahlen in Deutschland seit Anfang August insgesamt wieder deutlich an. Seit Mitte dieses Monats kommen bundesweit im Schnitt ungefähr 1500 neue Fälle täglich dazu.

Auch die Zahl der Todesfälle erhöht sich, allerdings nicht mehr in dem Maße wie noch während der ersten Corona-Welle ab Mitte März. Damals starben an manchen Tagen mehr als 200 Menschen. Im Moment gibt es im Schnitt rund sechs Todesfälle täglich. Der Grund dafür ist, dass sich die Altersverteilung der Infizierten verändert hat. Zurzeit wird das Virus mehr bei jüngeren Menschen nachgewiesen, die offenbar widerstandsfähiger sind oder nicht so schwer erkranken wie ältere Menschen.

Für den Bremer Virologen Andreas Dotzauer ist diese Veränderung keine Überraschung: „Entscheidend ist, welcher Personenkreis von der Infektionsgefahr besonders betroffen ist und damit getestet wird.“ Und das waren in den vergangenen gut drei Wochen vermehrt Reiserückkehrer, also in erster Linie jüngere, mobile Menschen. Tatsächlich wird aktuell so viel getestet wie noch nie. Bundesweit waren es vergangene Woche fast 900.000 Tests. Auch Bremerinnen und Bremer werden seit einiger Zeit verstärkt getestet, 8700 allein in der vergangenen Woche. „Das ist Rekord“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Laut Robert Koch-Institut liegt der Anteil der Menschen unter 35 Jahren unter den positiv Getesteten bundesweit inzwischen bei 60 Prozent, Anfang Juni waren es 40 Prozent. Auch in Bremen liegt der Anteil der positiv Getesteten in der Gruppe der Unter-40-Jährigen bei 60 Prozent.

In Bremen sind bis zum 1. Juli nachweislich 53 Menschen an Corona gestorben. Seitdem sind drei Fälle dazu gekommen. Ebenfalls deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Covid-­19-Patienten in Bremer Krankenhäusern. Ende April wurden zu Spitzenzeiten mehr als 60 Patienten stationär behandelt, 15 auf der Intensivstation. Seit Ende Juli hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den Hospitälern zwischen zehn und 15 eingependelt, aktuell liegt sie bei zwölf, davon werden zwei Patienten auf einer Intensivstation beatmet.

Keine Corona-Ausbrüche mehr

Ein Grund für die stabilen Zahlen ist, dass es in Bremen seit Wochen keine Corona-Ausbrüche in Pflege- und Altenheimen mehr gegeben hat. Zwischen März und Mai war das anders. Damals waren drei Einrichtungen betroffen. In einem Fall erkrankten mehr als 50 Menschen, darunter 29 Bewohner, von denen neun starben. Auch in einem weiteren Haus starben neun Bewohner. Seit Juli hat es nur noch Einzelfälle gegeben. „Das zeigt, wie wichtig es ist, Pflegeeinrichtungen zu schützen“, sagt Behördensprecher Fuhrmann. Virologe Dotzauer sagt: „Die Alten- und Pflegeheime haben ihre Lektionen gelernt. Sie ergreifen alle Maßnahmen, um sich zu schützen.“ Von Ausbrüchen sind auch die Bremer Krankenhäuser seit Juli verschont geblieben.

Die Häufung von Infektionen, die es im April in Vegesack in der Zentralen Erstaufnahme für Flüchtlinge gegeben hatte, schlägt sich in einer neuen Statistik des Gesundheitsressorts nieder. In ihr werden alle Infektionen seit Ende Februar nach Postleitzahlen aufgeschlüsselt ausgewiesen – und sie zeigt, dass sich Corona ziemlich gleichmäßig in der Stadt verteilt hat.

Gelegentlich wird die Verlässlichkeit der Corona-Tests infrage gestellt. Es heißt, dass die Fehlerquote hoch sei und es keinen Anstieg der Infiziertenzahl gebe. Dem widerspricht Dotzauer: „Man kann sich auf die Tests verlassen.“ Nur selten passierten Verunreinigungen oder würden Proben im Labor vertauscht. Dotzauer: „Wir liegen bei einer Verlässlichkeit der Tests von 99 Prozent oder höher. 100 Prozent Fehlerfreiheit erreichen Sie nie.“