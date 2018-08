Auf der Landzunge zwischen Europahafen und Weser soll mit der „Überseeinsel“ ein vielseitiges Stadtquartier entstehen (WFB/Studio B.)

Wie geht es weiter mit dem Kellogg-Gelände zwischen Weser und Europahafen, das seit Juli dem Windpark-Unternehmen WPD gleich nebenan gehört? Diese Frage interessiert ganz offensichtlich viele Bremer, die nun anlässlich einer „Auftaktwerkstatt“ erstmalig das Areal erkunden und Eigentümer, Stadtplanern und Architekten Anregungen für dessen Weiterentwicklung mit auf den Weg geben konnten. Dabei war auch zu erfahren, welche konkreten Pläne es gibt.

So will WPD-Chef Klaus Meier möglichst bald – voraussichtlich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres – den Weg über das Kellogg-Gelände für Fußgänger und Radfahrer freigeben. Weitere frühe Schritte sollen ihm zufolge der Umbau einer ersten Halle für einen Bioladen mit Gastronomie und vor allem die Umnutzung des markanten Kellogg-Silos als „eigentliche Ikone“ des Areals sein – dort könnte möglicherweise ein Hotel einziehen, wie bereits zu hören war.

Grundsätzlich lautet das Ziel: „Im Herzen den Aufbau sichern, sodass hier schon Leben ist, bevor irgendjemand herzieht.“ Die größte Herausforderung dabei werde der geplante Bau einer Kita und einer Schule sein, so der Unternehmer, der außerdem Wohnquartiere ohne Pkw-Verkehr plant. So sollen sämtliche Autos nach Möglichkeit in zwei Hochgaragen am Rande der Wohngebiete abgestellt werden, deren Bewohner dann jeweils bis zu 250 Meter Fußweg zurückzulegen hätten.

Und auch wenn über die auf diesem „Sahnestück“ direkt am Knick der Weser geplanten Architekturformen das letzte Wort noch nicht gefallen ist, so steht eines schon jetzt für Klaus Meier fest: „Das Gebiet ist viel zu groß, um daraus ein uniformes Quartier zu formen. Ich bin aber überzeugt, dass man maximal vier- bis sechsgeschossig bauen darf, damit sich in den Gebäuden Leben entwickeln kann.“

Ein „Höhepunkt“ ist dabei offenbar auch vorgesehen, über den an diesem Tag aber noch nichts Näheres zu erfahren war. Viele Mietwohnungen solle es geben, so Meier außerdem. Und: 25 Prozent der Wohnungen werden, wie vorgeschrieben, sozial gefördert sein. Unter den Planern herrscht eine positive Aufbruchstimmung, das wurde in der Diskussion mit Vertretern der Stadt und Experten deutlich.

Mit dem Wegzug von Kellogg sei gewissermaßen „der Stopfen aus der Badewanne gezogen worden“, sagt etwa Dirk Kühling vom Wirtschaftsressort, „denn so haben wir die Möglichkeit, die Dinge hier noch einmal ganz anders anzugehen.“ Wichtig sei insbesondere, die Weiterentwicklung gemeinsam mit den im Gebiet ansässigen Unternehmen anzugehen – schließlich werde ein großer Teil der „Überseeinsel“ noch immer sehr stark wirtschaftlich genutzt und es gebe mit dem Großmarkt, Team Neusta oder Manufakturen wie „Piekfeine Brände“ in der Überseestadt erfolgreiche Unternehmen.

"Gläserne Werkstatt§ für November geplant

Ulrike Mansfeld, Professorin an der Hochschule Bremen, rät außerdem dazu, auch Künstler und Kreative in die Weiterentwicklung des Gebietes mit einzubeziehen. Etwa die „Gemüsewerft“, die vor zwei Jahren am Ende der Stephanikirchenweide zwischen Kellogg und Rickmers Reismühle ein Grundstück bezogen hat, wo mittlerweile Zucchini und Hopfen wachsen und sonnabends Ausflügler vorbeikommen, um in diesem grünen Idyll die Seele baumeln zu lassen.

So hoffen denn auch viele, dass die Stadt bei der Entwicklung der insgesamt 41 Hektar großen „Überseeinsel“, zu der das Kellogg-Areal gehört, genügend Grünflächen und Biotope schafft. Und auch das Thema Mobilität beschäftigt ganz offensichtlich viele – am Ende des Tages steckten nämlich etliche kleine Fähnchen in dem eigens dafür aufgebauten Modell, auf denen das Stichwort „Brücke“ vermerkt war.

Dazu passte der Hinweis von Christiane Gartner, Geschäftsführerin von Kultur vor Ort: „Bremen sollte nicht nur Stadt am Fluss sein, sondern auch auf dem Fluss und im Fluss. Eine gute Anbindung an die Nachbarstandorte, zum Beispiel mit einer Weserfähre, ist wichtig.“ Aus dem Fundus der jetzt gesammelten Erkenntnisse wird ein Rahmenplan etwickelt, sagt Senatsbaudirektorin Iris Reuther. Für November ist eine „Gläserne Werkstatt“ geplant, im April wird der Rahmenplan dann präsentiert.