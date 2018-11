Katharina van der Veen und Heidemarie Rose (von links) von Impuls Bremen diskutierten zusammen den Kanadierinnen Christine Buttkus, Kathy Sherrell, Annette Korntheuer und Susanne Nahm eine Woche lang über „Willkommen mit Impuls“. (Karsten Klama)

Wie kann Integration gelingen? Wie kann Familien, die traumatisiert durch Bürgerkrieg und Leid in einem anderen Land Asyl suchen, das Ankommen erleichtert werden? Fragen, mit denen sich in den vergangenen drei Jahren nicht nur Deutschland beschäftigt hat. Eine mögliche Antwort hat Bremen gefunden: Die Impuls Deutschland Stiftung, die ihren Hauptsitz in Bremen hat, hat das Programm „Willkommen mit Impuls“ ins Leben gerufen. Damit soll geflüchteten Familien und Kindern spielerisch beim Spracherwerb und der Integration geholfen werden. Die Idee beeindruckt international: Eine kanadische Delegation aus Vancouver war in dieser Woche in Bremen zu Gast, um das Programm zu übernehmen. Eine Übersicht über den Besuch.



Was ist „Willkommen mit Impuls“?

Als mehr und mehr Geflüchtete nach Deutschland kamen, suchten die Experten von Impuls in Bremen nach einer Möglichkeit, um den Familien und vor allem ihren Kindern die Ankunft zu erleichtern. Das Ziel: früher Kontakt, wenig Bürokratie, einfache Inhalte. „Es sollte ein schnell umsetzbares und unkompliziertes Angebot sein, um Zugang zu den neu Angekommenen zu bekommen“, sagt die Programmmanagerin Katharina van der Veen. Für zwölf Wochen kommt eine sogenannte Familienbesucherin in die Flüchtlingsunterkunft, das Übergangswohnheim oder die Wohnung, in der die Familie lebt, und spielt eine Stunde mit ihnen. Die Kinder können dabei bis zu sechs Jahren alt sein. Mit dem Spielen werden nicht nur Ängste zwischen Eltern und Kindern abgebaut, sondern die Kinder werden spielerisch auf die Kita oder die Schule vorbereitet. Damit werden beispielsweise alltägliche Fertigkeiten wie Stillsitzen, einen Stift halten oder eine Schere benutzen geübt.



Was macht der Verein Impuls Deutschland?

Die Mitarbeiter von Impuls Deutschland arbeiten schon seit vielen Jahren mit Bildungsformaten, die Kinder und Familien in den Fokus nehmen: Die sogenannten Impuls-Regelprogramme mit den Namen „Opstapje“ oder „Hippy“ sind dafür ausgelegt, Kinder bis ins Schulalter zusammen mit ihren Eltern durch Spielaktivitäten und pädagogische Hilfestellungen dabei zu unterstützen, sich unter anderem auf die Schule vorzubereiten. „Hippy“, das für Kinder zwischen vier Jahren und dem Schulalter ausgelegt ist, wurde deshalb gerade erst mit dem ersten Platz des deutschen Lesepreises ausgezeichnet. Die Idee von „Hippy“: Ein Programmplan mit zwölf Büchern und verschiedenen Arbeitsheften wird über Hausbesuche und Gruppentreffen vermittelt, damit das Lernen in der Schule leichter wird. Vor 25 Jahren war Bremen eine der ersten deutschen Städte, die „Hippy“ anbot, inzwischen sind es 35.



Was verbindet Bremen und Vancouver?

Das Programm „Hippy“. Das stammt eigentlich von einem Wissenschaftler aus Israel, von dort aus hat sich das Programm inzwischen weltweit bewährt. Auch in Kanada wird „Hippy“ in vielen Städten angeboten. Über dieses Netzwerk waren die kanadische Delegation und die Bremer Vertreter von Impuls schon seit Längerem in Kontakt. Als die Expertengruppe auf der Suche nach einem passenden Programm für geflüchtete Familien war, stießen sie auf „Willkommen mit Impuls.“



Wozu wird das Programm gebraucht?

In Kanada hat sich in den vergangenen Jahren die Zuwanderungsstruktur verändert: Früher kamen viele Migranten über sogenannte Sponsorship-Programme und wurden zuvor ausgewählt. Deshalb kamen vermehrt junge, gut ausgebildete Menschen in das Land. Inzwischen hat sich die Herangehensweise verändert: Kanada hat viele Menschen aufgenommen, die wegen Bürgerkriegen oder anderer humanitärer Katastrophen Hilfe benötigen. Das habe die Anforderungen an die Hilfsprogramme für Migranten und Geflüchtete verändert, erklärt Kathy Sherrell von den kanadischen Settlement Services, die diese Menschen beim Neustart in Kanada unterstützen. Mit „Willkommen mit Impuls“ sollen deshalb vor allem die Geflüchteten angesprochen werden, die traumatisiert sind, wenig Sprachkenntnisse haben und möglicherweise nur schlecht ausgebildet sind. „Wir wollen, dass Menschen die Chance haben, ihr Leben hier mit Würde und Respekt aufzubauen“, so Sherrell. Das Bremer Programm soll deshalb künftig eine Art Starthilfe für das Leben in Kanada, aber auch für den kanadischen Arbeitsmarkt und das kanadische Bildungssystem sein.

Warum ist die frühe Hilfe so wichtig?

Eltern und Kinder sollen nach den traumatischen Erfahrungen der Flucht wieder miteinander kommunizieren. „So wird den Eltern selbst ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem sie ihre Kinder eigenständig in deren Entwicklung unterstützen können“, erklärt van der Veen. Deshalb bringen die Familienbesucher Spiele und Spielideen mit, die auch nach den zwölf Wochen weiter genutzt werden können. Doch auch für die Integration seien diese zwölf Wochen wichtig: Je früher die Mitarbeiter von Impuls Kontakt zu den Familien herstellen können, desto besser. Denn so werden sie nicht isoliert, was gerade in Übergangsunterkünften eine große Gefahr sei. Außerdem sei so, so van der Veen, die Weiterleitung zu anderen Programmen wie „Opstapje“ oder „Hippy“ ebenfalls möglich.



Wie ist das Fazit der Kanadier?

Durchweg positiv. Die Delegation aus Vancouver sei nach einer Woche in Bremen inspiriert, das Programm nun auch in Kanada umzusetzen, sagt Susanne Nahm aus dem kanadischen „Mothers Matter Center“. Da das Bildungssystem dort ähnlich strukturiert sei und auch „Hippy“ schon in vielen Städten angeboten werde, sei eine Übertragung verhältnismäßig einfach. Nahms Kollegin Christine Buttkus hofft außerdem, dass durch das Bremer Programm Familien und vor allem Kinder früher als bisher erreicht werden können, um ihnen zu helfen. Denn mit dem Ansatz von „Willkommen mit Impuls“ können vor allem strukturelle Barrieren überwunden werden. „Wir lernen viel von Impuls“, bestätigt Kathy Sherrell. Innerhalb von zwei Jahren soll nun überprüft werden, inwiefern sich „Willkommen mit Impuls“ anwenden lässt – immer im engen Austausch mit den Ideengebern aus Bremen.