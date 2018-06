dpa (Kay nietfeld)

Martin Schäfer: Bremen hat einiges anzubieten, was für die Entwicklung Südafrikas von großer Bedeutung ist. Bremen ist die Stadt der Kaufleute und des Handels, Bremen ist attraktiver Standort für die Automobil-, Luftfahrt und Raumfahrtindustrie, Bremen hat einen großen Hafen und seit den Zeiten der Hanse einen offenen Blick auf die Welt. All das sind auch entscheidende Faktoren für die Zukunft Südafrikas. Deswegen ist die Partnerschaft zwischen Durban und Bremen für die Südafrikaner wichtig. Sie gibt Gelegenheit, voneinander zu lernen und gemeinsam voranzukommen.

In der ganzen Welt ist das Interesse an Afrika gewachsen. Das gilt gerade auch für Südafrika: Der neue Präsidenten Ramaphosa weckt große Hoffnung auf eine gute und friedliche Entwicklung des Landes ohne Korruption und mit guter Regierungsführung. Aber auch da gilt: Die Partnerschaften müssen konkret sein.

Konkret heißt: Die Gesprächspartner des Bürgermeisters und des Präses in Kapstadt und Durban wollen wissen, wie Bremen seinen Weg in den letzten Jahrzehnten gegangen ist. Aus der Ferne betrachtet hat es viele Herausforderungen für das Bundesland und die Stadt Bremen gegeben, aber jetzt gibt es einen spürbaren Aufwärtstrend. Wenn der Bürgermeister erklärt, wie das gelungen ist, ist das für die Südafrikaner ein wichtiges Vorbild und Beispiel.

Es braucht mindestens drei Dinge, damit eine Städtepartnerschaft funktioniert. Das erste und wichtigste ist, dass auf beiden Seiten engagierte Menschen etwas miteinander erreichen wollen. Außerdem braucht es politische Unterstützung, die Bremen mit einem so hochrangigen Besuch eindrucksvoll unter Beweis stellt. Das dritte sind Fantasie und Kreativität, um die gemeinsamen Themen zu identifizieren. Bremen macht vieles, was interessant ist: Wasserwirtschaft, Hafenlogistik, Umgang mit Arbeitslosigkeit und sozialen Herausforderungen, nachhaltige Wirtschaft, Jugendaustausch. Ich sehe, dass die Bremer es ernst meinen, ihr Engagement in Südafrika und mit Durban auszubauen. Das freut mich sehr. Bremen ist ein Vorbild für Partnerschaften zwischen deutschen und südafrikanischen Städten sein.

So ein hochrangiger Besuch will gut vorbereitet sein, damit er gute Ergebnisse bringen kann. Wichtig ist, dass sich die politisch Verantwortlichen zusammensetzen und kennenlernen. Auf Grundlage einer gut vorbereiteten Agenda können sie dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Ohne öffentliche Mittel, finanzielle, personelle und ideelle Ressourcen, die beide Seiten bereit sind zu investieren, lässt sich eine Partnerschaft nicht lebendig gestalten.

Es ist bemerkenswert, dass Bremen eine so große, eine politisch wie wirtschaftlich so herausragende Delegation auf die Beine gestellt hat, um zwei Länder am anderen Ende der Welt für eine ganze Woche zu bereisen. Aus meiner Sicht wirft das ein positives Schlaglicht auf den Geist und die Geschichte der Freien Hansestadt als einen Ort, von dem aus man mit offenen Augen in die Welt blickt. Das ist auch heute noch die besondere Rolle Bremens in Deutschland und in Europa. Es gibt lange Bande zwischen dem südlichen Afrika und Bremer Kaufleuten. An Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, hatten Bremer Kaufleute Interesse, dort begann das kurze und schwierige koloniale Abenteuer des Deutschen Reiches. Darüber kann man so oder so denken, aber diese Verbindung kann man nicht leugnen. Bremen nimmt die Verantwortung aus seiner Geschichte ernst und ergreift gleichzeitig die Chancen einer neuen Partnerschaft. Das finde ich großartig – auch als Bremer Kind.

Am Ende solcher Delegationsreisen stehen selten sofort ganz konkrete Ergebnisse in Heller und Pfennig. Aber es ergibt sich ein Schatz von Anknüpfungspunkten und Kontakten, die in konkreten Geschäften, Handel und Investitionen münden. Das wird auch hier so sein. Bremen leistet einen wichtigen Beitrag für die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Südafrika.

Als Botschafter ist einem jeder Gast aus Deutschland wichtig. Ich empfinde aber immer noch eine große Nähe zu meiner Heimat Bremen und Niedersachsen. Und deswegen ist es schön, mit Menschen zu tun zu haben, die sich nicht wundern, wenn man auch nachmittags „Moin“ sagt.

Zur Person

Martin Schäfer (50)

wurde in Bremen geboren, wuchs in Achim auf und machte dort sein Abitur. Er arbeitete ab 2011 als Sprecher des Außenministeriums und ist seit November 2017 Deutscher Botschafter in Südafrika, Lesotho und Swasiland.