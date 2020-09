Bremen bleibt weiterhin eine "Fairtrade-Stadt". Die Zertifizierung des Vereins für fairen Handels wurde um weitere zwei Jahre verlängert. (frei)

Bremen darf sich weiterhin Fairtrade-Stadt nennen. Die Zertifizierung, die vom Verein zur Förderung des Fairen Handels erfolgt, bekam Bremen erstmals 2014, jetzt darf der Titel zwei Jahre weiter getragen werden. Laut dem Verein hat Bremen sein Engagement in Sachen Fairer Handel gemeinsam mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren kontinuierlich ausgebaut. Welches Engagement es in Bremen gibt, das stellen die Akteure während der „Fairen Woche“ vom 11. bis 25. September vor. Bremen ist eine von 691 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst über 2000 Fairtrade-Städte in insgesamt 36 Ländern.