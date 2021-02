Spritzen für die Impfung mit dem Biontech-Vakzin werden aufbereitet. Mit besonders feinen Spezialspritzen lassen sich sechs statt fünf Dosen aus einer Ampulle gewinnen. (Waltraud Grubitzsch / dpa)

Knapper Impfstoff – und jetzt auch noch ein Mangel an Spezialspritzen, um mehr Dosen aus den Ampullen zu gewinnen. Vielerorts erschweren diese Engpässe den Impfprozess zusätzlich. In München etwa halfen Kinderärzte mit guten Kontakten zu Herstellern dem Impfzentrum aus und bestellten 6000 solcher Spritzen, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Wie sieht es in Bremen aus? Der Sprecher des Gesundheitsressorts, Lukas Fuhrmann, bestätigt die bundesweiten Nöte – für das kleinste Bundesland gibt er aber Entwarnung. „Wir haben ausreichend Spritzen und erwarten auch noch weitere Lieferungen. Damit kommen wir auf jeden Fall durch die gesamte Impfkampagne“, versichert der Behördensprecher.

Im November sei die Beschaffungssituation teilweise schwierig gewesen, weil sich alle Bundesländer mit Spritzen und anderen notwendigen Produkten wie Kanülen, Kompressen, speziellen Stopfen für Spritzen und Abwurfbehältnissen eingedeckt hätten. „Es gab einige große Bundesländer, die alles aufgekauft haben“, sagt Fuhrmann.

Die Spezialspritzen sind sehr fein und fassen einen Milliliter Flüssigkeit. Damit könne viel präziser abgemessen werden, erklärt der Sprecher. Für eine Dosis müssten exakt 0,3 Milliliter aufgezogen werden. Bei dem Biontech-Impfstoff lassen sich damit sechs statt fünf Impfdosen aus einer Ampulle gewinnen, was den Impfprozess beschleunigen kann. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte das Prozedere Anfang Januar genehmigt – unter der Voraussetzung, dass dafür die besonders feinen Spritzen verwendet würden. Mit den üblichen Zwei-Milliliter-Spritzen sei die präzise Abmessung nicht möglich.