Ab August müssen Eltern in Bremen für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zwischen drei und sechs Jahren keine Gebühren mehr zahlen. Das hatte die Bürgerschaft im März beschlossen, um die Situation an Niedersachsen anzugleichen, wo Eltern seit dem laufenden Kindergartenjahr ebenfalls keine Beiträge mehr für acht Stunden Betreuung am Tag für Drei- bis Sechsjährige zahlen müssen.

Derzeit zahlen Bremer für die Betreuung von Kindern zwischen 18 und 42 Monaten abhängig von ihrem Einkommen und je nach Dauer der Betreuung zwischen 55 und 370 Euro. Das geht aus einer Studie hervor, die das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) jetzt vorgelegt hat. Darin wurde anhand der Beiträge für die Betreuung eines Kindes im Alter von 18 Monaten, 30 Monaten und 42 Monaten untersucht, inwieweit sich die Gebühren je nach Einkommen der Eltern und Umfang der Betreuung bundesweit in Großstädten ab 250 000 Einwohnern unterscheiden – und die Spanne ist groß.

Bis zu 280 Euro Gebühren in Kiel

In Berlin beispielsweise ist die Betreuung von Kindern ab einem Jahr unabhängig vom Einkommen kostenlos. In bayerischen Städten wie Nürnberg, Augsburg und München dagegen zahlen Eltern mit einem Bruttoeinkommen von 50 000 Euro bis zu 278 Euro für 45 Stunden Betreuung eines 18 Monate alten Kleinkinds pro Woche in einer städtischen Einrichtung. Auch in Kiel ist Kinderbetreuung mit Gebühren mit bis zu 280 Euro sehr teuer.

Die Beiträge, die Eltern in Bremen zahlen müssen, liegen laut dieser Studie in den meisten Kategorien im unteren Mittelfeld der Skala: 35 Wochenstunden Betreuung für Kinder ab 18 Monaten kosten für Eltern mit einem Bruttoeinkommen von 50 000 Euro knapp 150 Euro. Verdienen Eltern 30 000 Euro brutto, werden für denselben Betreuungsumfang 65 Euro fällig, bei einem Einkommen von 90 000 Euro rund 335 Euro.

Wegfallende Gebühren mit Geld vom Bund kompensieren

Seit dem 1. Januar gilt das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“, mit dem die Bundesländer bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur finanziellen Entlastung der Eltern einsetzen können. Auch in Bremen sollen mit dem Geld vom Bund bis 2021 die knapp 9,9 Millionen Euro teilweise kompensiert werden, die durch die Beitragsbefreiung wegfallen. Insgesamt entstehen bis 2021 rund 61,3 Millionen Euro an Kosten. Gleichzeitig soll in die Ausbildung von Erziehern und in die Verbesserung der Qualität in den Kitas investiert werden.

Neben der Höhe der Gebühren ist vor allem die Personalnot in Kitas nicht nur in Bremen ein großes Problem. In Achim beispielsweise konnte eine städtische Einrichtung im vergangenen Jahr über mehrere Monate hinweg nur bis 14 Uhr statt wie geplant bis 16 Uhr öffnen, weil sich schlicht nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher finden ließen. „Zusätzlich gab es einzelne Schließungstage immer dann, wenn ich den Betrieb nicht gewährleisten konnte, weil Kolleginnen krank waren“, erzählt Kita-Leiterin Hannelore Lankenau.

Grund für die Situation war, dass eine Erzieherin gekündigt hatte und die andere nach der Probezeit nicht übernommen wurde. Die Suche nach einer neuen Fachkraft blieb monatelang erfolglos. „Wir haben niemanden gefunden“, sagt Lankenau. Als Notlösung übernahmen zunächst Eltern am Nachmittag die Betreuung für die Kinder in der Einrichtung und organisierten eine Betreuung durch Verwandte.

„Die Lage ist dramatisch schlecht“, sagt auch Hauptvorstandsmitglied Björn Köhler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Eigentlich bräuchten wir 100 000 Leute sofort, um vernünftig zu arbeiten.“ Das Bundesfamilienministerium will die Länder von Sommer 2019 an bis 2022 mit rund 300 Millionen Euro unterstützen, um mehr Kita-Fachkräfte zu gewinnen.

Platzangebot in Bremen derzeit nicht dramatisch

Zumindest was das Platzangebot angeht, sei die Lage in Bremen aktuell nicht dramatisch, sagt Vivien Barlen, Sprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Für das laufende Kindergartenjahr sind 815 Plätze zusätzlich realisiert oder im Bau. Laut dem „Statusbericht III“ von Oktober waren zum Start nicht alle vorhandenen Plätze auch belegt.

Die rechnerische Aufstellung berücksichtigt allerdings nur den wenig aussagekräftigen Gesamtüberblick über Bremen und zum Beispiel nicht die Länge der Wartelisten in einzelnen Stadtteilen, wie Vertreter der Zentralelternvertretung wiederholt kritisieren. Dass die Zahlen jeweils nur Momentaufnahmen sind, weiß auch das Bildungsressort. „Der Prozess ist dynamisch“, sagt Barlen, „während des ganzen Kitajahres kommt es zu Anmeldungen und Aufnahmen.“