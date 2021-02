Eine Ampulle des Impfstoffs von Astra-Zeneca. (Russell Cheyne/dpa)

An diesem Sonntag erwartet Bremen erstmals eine Lieferung des Impfstoffs von Astra-Zeneca. „Angekündigt sind 4800 Dosen“, sagt der Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde, Lukas Fuhrmann, dem WESER-KURIER. Zehn Tage später soll eine zweite Lieferung mit 7200 Impfdosen folgen. „Wann weitere Lieferungen kommen, darüber haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen“, so der Sprecher.

Die EU-Kommission hatte dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers am vergangenen Freitag die Zulassung erteilt. Die Brüsseler Behörde folgte damit einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese gilt für Personen ab 18 Jahren ohne Altersbeschränkung. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) dagegen die Vergabe nur an Erwachsene unter 65 Jahren. Laut Stiko liegen für die Beurteilung der Impfeffektivität bei älteren Menschen bisher keine ausreichenden Daten vor. Der Astra-Zeneca-Impfstoff soll in zwei Dosen im Abstand von neun bis zwölf Wochen verabreicht werden.

Welche Gruppen unter 65 Jahren in Bremen mit dem Mittel von Astra-Zeneca geimpft werden sollen, darüber wird laut Fuhrmann derzeit beraten. Es ist nach Biontech und Moderna der dritte in der EU zugelassene Impfstoff. Mit dem Mittel von Biontech werden in Bremen bislang vorwiegend Pflegeheimbewohner, Pflegekräfte und über 80-Jährige geimpft, der Moderna-Impfstoff ist zunächst medizinischem Personal und anderen Beschäftigten in Kliniken vorbehalten.