Von April 2019 an erhält Bremen eine neue Straßenbahnlinie. Sie soll den Hauptbahnhof besser an die Überseestadt anbinden. Diese Pläne stellten die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) am Dienstag vor.

Die neue Linie 5 beginnt am Bürgerpark, fährt über das Messe-Zentrum zum Hauptbahnhof und von dort in die Überseestadt. Die Route geht über die Falkenstraße und die Daniel-von-Büren-Straße bis zur Eduard-Schopf-Allee. Von dort entspricht der weitere Streckenverlauf dem der Linie 3. Von dort aus geht es auf gleichem Weg zurück zum Hauptbahnhof.

In der Überseestadt verbindet die Linie 5 also die Haltestellen Konsul-Smidt-Straße, Europahafen und Eduard-Schopf-Allee umsteigefrei mit dem Hauptbahnhof. Die Linie 5 soll für die Strecke vom Hauptbahnhof bis Gröpelingen genauso lange brauchen wie die parallel verlaufende Linie 10. (cah)