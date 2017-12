Das Bremer Parlament beschließt am heutigen Mittwoch die Haushalte für die beiden kommenden Jahre. Insgesamt geht es dabei um mehr als zehn Milliarden Euro. (dpa)

5,4 Milliarden in 2018 und 5,5 Milliarden in 2019 wollen die Stadt und das Land in den kommenden beiden Jahren ausgeben. An diesem Mittwoch entscheidet das Bremer Parlament abschließend über den Haushalt für die beiden kommenden Jahre.

Der größte Posten im Haushalt sind die Mittel für das Sozialressort, an das 2018 fast 1,2 Milliarden Euro fließen. Die hohen Ausgaben in diesem Bereich sind vor allem durch die enormen Beträge begründet, die in Sozialleistungen fließen: Gut eine Milliarde Euro sind dafür veranschlagt. Auch auf Personalkosten entfallen rund 1,4 Milliarden Euro.

Den größten Zuwachs an Mitteln kann das Ressort Kinder und Bildung verzeichnen: Hier will die rot-grüne Landesregierung 2018 rund 103 Millionen Euro zusätzlich und 2019 mehr als 121 Millionen Euro zusätzlich investieren.

Weitere Schwerpunkte will die Landesregierung setzen durch zusätzliche Mittel für Sicherheit und Sauberkeit, für die pro Jahr jeweils 15 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Sie sollen unter anderem für die Finanzierung eines neuen Ordnungsdienstes, die Pflege öffentlicher Grünflächen und für mehr Papierkörbe in der Stadt eingesetzt werden. Für eine stärkere Digitalisierung und besseren Bürgerservice in der Verwaltung sind pro Jahr 20 Millionen Euro zusätzlich veranschlagt. Auch in den Bereich innere Sicherheit fließen mehr Mittel, für eine bessere Ausrüstung der Polizei, für 16 zusätzliche Stellen für den Verfassungsschutz und zwölf zusätzliche Stellen für Staatsanwaltschaft und Gerichte.

Die kommenden beiden Jahre sind die letzten Jahre, bevor die Schuldenbremse greift – die Länder haben sich verpflichtet, ab 2020 keine neuen Schulden zu machen. In 2018 will Bremen noch rund zwei Millionen Euro neue Kredite aufnehmen, in 2019 soll es keine neuen Schulden geben.