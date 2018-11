Die Gedenkstätte Yad Vashem dokumentiert die Vernichtung der mindestens sechs Millionen europäischen Juden im Nationalsozialismus. (Nir Alon/ZUMA Wire/dpa)

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat während der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag angekündigt, noch im November ein Kooperationsabkommen zu unterzeichnen mit der pädagogischen Einrichtung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem: der Internationalen Schule für Holocaust-Studien. Dazu werde ein ranhgoher Vertreter Israels in Bremen erwartet, vielleicht sogar der Israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff.

Das Abkommen soll die Zusammenarbeit intensivieren, auf die sich 2013 Yad Vashem und die Kultusminister der Bundesländer geeinigt hatten. Künftig sollen Bremer Lehrkräfte an Fortbildungen der Schule teilnehmen, um die Geschichte des Nationalsozialismus sowie des Holocaust besser vermitteln zu können. So sollen sie mehr Schüler erreichen, um Antisemitismus rechtzeitig entgegenzuwirken.