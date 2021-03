Die Gesundheitsbehörde Bremen hat mitgeteilt, wie mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff umgegangen werden soll. (Frank Thomas Koch)

In Impfzentren sollen Personen bis 60 Jahre vorerst nur noch mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft werden. Das hat die Gesundheitsbehörde Bremen beschlossen. Bisher vereinbarte Impftermine blieben bestehen. Auch mobile Impfteams sollen in Einrichtungen mit Bewohnern unter 60 Jahren mit den Mitteln von Biontech und Moderna impfen. Am Mittwoch mussten laut Gesundheitsbehörde im Bundesland Bremen keine Impftermine mit Astra-Zeneca abgesagt werden. Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin sind für jüngere Menschen vorerst gestoppt.

In der Stadtgemeinde Bremen komme es zu Verzögerungen bei den Impfungen in Übergangswohnheimen für Geflüchtete und in Obdachlosenunterkünften. Es fehlten ab Mittel April Dosen für rund 3500 Impfungen. Das soll mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson abgefedert werden.

Mehr zum Thema Beschluss der Gesundheitsminister Astra-Zeneca nur noch für Ältere empfohlen Impfungen mit Astra-Zeneca für Menschen unter 60 Jahren sollten vorerst gestoppt werden. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. Impftermine ... mehr »

Zweitimpfungen mit Astra-Zeneca waren ab dem 12. April vorgesehen. Bremerinnen und Bremer unter 60 Jahren sollen diese nun erst im Mai erhalten, weil die Ständige Impfkommission eine Empfehlung für die Zweitimpfungen bis Ende April mitteilen will. Dies sei kein Problem, weil der zulässige Zeitraum von zwölf Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten werde.

Hintergrund ist eine kurzfristig einberaumte Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister und des Bundes am Dienstagabend, bei der der weitere Umgang mit Astra-Zeneca beschlossen wurde. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke): „Auf der einen Seite ist es bitter, dass wir hier erneut einen Rückschlag bei den Impfungen zu verkraften haben. Auf der anderen Seite zeigt diese Entscheidung, dass Wissenschaft und Behörden eng zusammenarbeiten und wir gemeinsam auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse reagieren.“