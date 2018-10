Am Brill wird zur Stunde gegen die Abschiebung des Afghanen demonstriert. (Christina Kuhaupt)

„Bremens Beihilfe zur Abschiebung nach Afghanistan stoppen“ – unter diesem Motto steht zur Stunde eine unter anderem von den Linken organisierte Veranstaltung in der Bremer Innenstadt, die noch bis gegen 19 Uhr dauern soll. Startpunkt war gegen 17 Uhr am Brill. Die Demonstranten zogen im Anschluss über den Marktplatz weiter zum Sielwall.

Anlass ist ein in Bayern festgenommener junger Afghane, der nach einem Amtshilfegesuch aus Bayern derzeit im Bremer Abschiebegewahrsam sitzt.

Die Bremer Innenbehörde sei gesetzlich dazu verpflichtet, einer anderen Behörde Rechts- oder Amtshilfe zu leisten, erläutert Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zu dem Fall. Da in Bayern kein Haftplatz für den jungen Mann mehr frei war, wurde auf einen verfügbaren Platz in Bremen zurückgegriffen. Laut Innenressort hat Bremen keine Möglichkeiten, auf das Verfahren des jungen Mannes Einfluss zu nehmen. "Eine Ablehnung der vom Grundgesetz vorgeschriebenen Amtshilfe kann das Innenressort rechtlich nicht begründen", hieß es in einer Erklärung.

Die Bremer Polizei werde an der Abschiebung nicht aktiv beteiligt sein, auch die hiesige Ausländerbehörde habe sich nicht mit dem Fall befasst. Die Weisung des Innensenators, dass die Bremer Ausländerbehörden nur Straftäter oder Personen, die eine falsche Identität vorgetäuscht haben, nach Afghanistan abschieben, gelte weiterhin.

In Bremen stößt der Vorgang auf Kritik. Die Grünen-Fraktion forderte Innensenator Mäurer in einer Erklärung dazu auf, sich gegen die Abschiebung einzusetzen. „Bremen hat eine Beteiligung an Sammelabschiebungen nach Afghanistan ausgeschlossen. Dies darf nicht durch die Amtshilfe der Innenbehörde unterlaufen werden“, erklärte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Björn Fecker.

Björn Fecker: "Afghanistan ist kein sicheres Land." (Frank Thomas Koch)

Nach Angaben des bayerischen Flüchtlingsrates lebt der Betroffene seit 2015 in Deutschland und seit einem Jahr in einer festen Beziehung mit einer Deutschen, so die Grünen. Der Afghane sei „strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten“, und ihm sei eine Ausbildung zum Kochgehilfen in einem bayerischen Betrieb ab März 2019 zugesagt worden. Nach Kenntnis der Grünen-Fraktion habe der Afghane zudem mittlerweile einen neuen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt und „beim Verwaltungsgericht Regensburg um einstweiligen Rechtsschutz gegen die drohende Abschiebung ersucht“.

++ Dieser Text wurde um 18.51 Uhr aktualisiert. ++