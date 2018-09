Der Täter soll eine schwarze Pistole benutzt haben. (Symbolbild) (Oliver Killig/dpa)

In einem Discounter in der Dovemoorstraße in Bremen-Huchting hat ein Mann am Donnerstag einen Raubüberfall durchgeführt. Er betrat gegen kurz vor 21 Uhr die Filiale, zog an der Kasse eine Pistole und forderte Bargeld. Anschließend griff er in die Kasse und flüchtete mit der Beute.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 zu melden. Der Täter soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und circa 1,75 und 1,8 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Hose, ein dunkles Basecap und ein grünes Oberteil. (hee)