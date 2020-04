Kinderbetreuung in Zeiten von Corona

Bremen bezahlt Tageseltern regulär weiter

Sara Sundermann

Tagesmütter und -väter arbeiten als Selbstständige mit kleinem Einkommen in der Kinderbetreuung. Derzeit sind ihre Aufgaben weggebrochen. Nun gibt es in Bremen eine Vereinbarung für ihre Vergütung in der Krise.