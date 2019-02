Michael Uphoff ist Chefkoch im Restaurant Pier 6 in Bremerhaven. Er hat die Auszeichnung "Bib Gourmand" verloren. (Frank Thomas Koch)

Immer mehr Restaurants in Deutschland können sich mit Sternen des Guide Michelin schmücken. In der am Dienstag vorgestellten Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers werden 309 Gourmet-Restaurants aufgeführt. Das sind neun mehr als im Vorjahr. Bremen bleibt allerdings ohne Sternenglanz.

Bislang verlieh der Führer für das kleinste Bundesland noch einen sogenannten Bib Gourmand, der auf Restaurants hinweist, die sorgfältig zubereitete Mahlzeiten zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Auch diese Auszeichnung, die das „Pier 6“ in Bremerhaven trug, ging verloren.

In Niedersachsen sieht die Lage anders aus. Dort gibt es neun Lokale, die einen Stern tragen dürfen: "Apicius" in Bad Zwischenahn, "No 4" in Buxtehude, "Sterneck" in Cuxhaven, "La Fontaine" in Wolfsburg, "Seesteg" auf der Insel Norderney, "Jante" in Hannover", "Genießer Stube" in Friedland, "Ole Deele" in Burgwedel und das Gourmet-Restaurant im Schlosshotel Münchhausen in Aerzen.

Zählt man den gebürtigen Delmenhorster Kevin Fehling noch zur Region, selbst wenn er jetzt in seinem Hamburger Restaurant "The Table" in der Hafencity kocht, bekommt Bremen und umzu doch noch etwas vom Glanz der gehobenen Küche ab. Wie schon in den Vorjahren wurde er mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Nur zehn Restaurants in Deutschland durften sich über diese Einstufung freuen.

Insgesamt können im neuen Michelin-Führer 13 Hamburger Restaurants Sterne vorweisen. Drei Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet: das "Haerlin", das "Jacobs-Restaurant" und das "Süllberg - Seven Seas". Jeweils einen Stern erhielten die Lokale "Seven Oceans", "Landhaus Scherrer", "Piment", "Trüffelschwein", "Petit Amour" und "Jellyfish". Neu hinzugekommen sind die drei Restaurants "Lakeside", "Bianc" und "100/200". Das Restaurant "Le Canard nouveau" hat seinen Stern verloren.

In Bremen gibt es aber auch ohne Sterne viele hervorragende Restaurants. Besprechungen lesen Sie in unserer Kolumne "Amuse Gueule".