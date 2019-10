Beim IQB-Ländervergleich 2018 mussten Schülerinnen und Schüler Aufgaben in Mathe und den naturwissenschaftlichen Fächern bewältigen. (Hendrik Schmidt)

Geringfügige Verschlechterungen, weiterhin letzter Platz: Bremen belegt auch beim neusten IQB-Ländervergleich erneut den 16. Platz. Für den IQB-Bildungstrend 2018 wurden in vergangenen Jahr knapp 2057 Neuntklässler in Bremen in Mathematik, Physik, Biologie und Chemie getestet, bundesweit waren es 48.935. Die Kompetenzen der Jugendlichen in den getesteten Fächern sind in fast allen Ländern im Vergleich zur letzten Testung 2012 gleich geblieben oder haben sich verschlechtert. Besonders gut haben Sachsen und Bayern abgeschnitten, Niedersachsen liegt knapp unter dem Bundesschnitt, Berlin ist vor Bremen auf dem vorletzten Platz. „Signifikant positive Veränderungen sind kaum zu verzeichnen und die Länderunterschiede im erreichten Kompetenzniveau sind weiterhin groß“, heißt es in dem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Dem IQB-Ländervergleich ist eine Art Pisa-Test auf Bundesebene. Damit prüft ein Forscherteam im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) regelmäßig die sogenannten Bildungsstandards einer bestimmten Altersgruppe von Schülerinnen und Schülern. Mit den verschiedenen Aufgaben testeten die Studienmacher in 2018 die sogenannten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die entsprechenden Fächer und die Sekundarstufe I. Konkret wurde dabei geprüft, wie viele der Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der 10. Klasse haben sollen, bereits während des Tests erreicht sind.

Mehr zum Thema Umfrage zur Bürgerschaftswahl So bewerten die Bremer die Bildungspolitik Erneut landet die Schul- und Bildungspolitik des Bremer Senats im Urteil der 1000 von ... mehr »

Die Leistungen der getesteten Schülerinnen und Schüler werden dabei mit einem umfassenden Punktesystem bewertet, aus dem sich ein Länderranking ergibt. Dabei zählen nicht nur die erreichten Punkte in den verschiedenen Fächern, sondern auch die Spannbreite der Ergebnisse in der Schülerschaft. Auf die Punktzahl bezogen schafften es Sachsen, Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg auf den ersten vier Plätzen und damit über dem Bundesschnitt. Knapp darunter liegen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Auch Viertklässler landeten 2016 hinten

Die Ergebnisse der Studie sollen helfen, Probleme und mögliche Lösungen zu identifizieren. Bei der vorherigen Testung in 2016 waren die Fähigkeiten von Viertklässlern in Mathematik und Deutsch geprüft worden. Auch bei diesem Test landete Bremen auf dem letzten Platz. Einen vergleichbaren Test für Neuntklässler hatte es bereits 2012 gegeben: Dabei waren naturwissenschaftliche Fächern getestet worden, Bremen war ebenfalls Schlusslicht. Bei der diesjährigen Überprüfung waren zwölf Gymnasien und 39 Oberschulen in Bremen involviert.

Mehr zum Thema 79 Prozent unzufrieden mit Bildung in Bremen Bildung ist das größte Sorgenkind Schüler haben Probleme beim Rechnen und Lesen, Schulgebäude platzen aus allen Nähten, die Zahl der ... mehr »

Welche Schlüsse aus den Ergebnissen gezogen werden müssen, ließen die Macher der Studie offen. Die Schülerschaft sei deutschlandweit heterogener geworden, was auch die weit auseinander gehenden Ergebnisse im Ländervergleich zeige. Was das allerdings im Detail bedeute, müssen von den einzelnen Ländern geprüft werden.