Die Trockenheit sitzt tief im Erdreich, die Niederschläge haben bisher nur die oberen Erdschichten befeuchtet. (Daniel Karmann/dpa)

Auch wenn jetzt ab und zu Regen fällt – es reicht nicht. Die Niederschläge können noch lange nicht wettmachen, was die Dürre dieses Sommers angerichtet hat. Weiterhin fehlt Wasser in Flüssen wie auch tief im Erdboden. Die Leistung des Weserkraftwerks etwa ist deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der SWB AG wird seit Juni rund 30 Prozent weniger Strom im Wasserkraftwerk am Weserwehr in Hastedt produziert. Derzeit läuft nur eine Turbine, bei der anderen ist die Wartung vorgezogen worden.

„Es müsste über große Flächen regnen und auch nicht frieren“, sagt Berthold Reemts, Außenbezirksleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Bremen. „Was jetzt an Wasser herunterkam, ist noch nicht die Welt.“ Die Pegelstände seien weiterhin „weit unten“, jedoch im grünen Bereich; den roten Bereich (niedriger Wasserstand) könne man langsam verlassen. Um Wasser zu sparen, mussten die Sportboote am Weserwehr zum Schleusen zusammen mit den Binnenschiffen in eine Kammer. Diese Einschränkung soll nun aufgehoben werden, kündigt Reemts an.

Seit Juni arbeitet das Weserkraftwerk mit erheblich weniger Wasserzufuhr. „Normalerweise bekommen wir bis zu 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vom WSA zugewiesen“, erläutert Christoph Brinkmann, Sprecher der SWB. Derzeit seien es etwa 80 Kubikmeter pro Sekunde. Also fließen deutlich geringere Wassermassen auf die Schaufelräder der Turbinen – was wiederum bedeutet, dass die Generatoren weniger mechanische Energie des Schaufelrads in Strom umwandeln.

„So was haben wir seit 2011 noch nicht gehabt“, sagt Brinkmann zur rapide gesunkenen Stromproduktion. Damals war das unterirdisch angelegte Wasserkraftwerk der SWB AG und der Firma Enercon in Betrieb gegangen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft liefert es durchschnittlich 39 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das reiche für rund 15 000 bremische Haushalte und spare jährlich rund 15 000 Tonnen Kohlendioxid. Dieses Jahr jedoch fällt die klimafreundliche Bilanz schlechter aus.

Keine Probleme für die Schifffahrt

Trotz Wassermangels gibt es keine Probleme für die Schifffahrt auf der Mittelweser bis Bremen, so Reemts. „Zum Glück haben wir dort Staustufen.“ Mit diesen Stufen und Schleusen wird ab Minden, wo die Mittelweser beginnt, das Wasser künstlich zurückgehalten und so seine Höhe reguliert. Auf der Mittelweser sei eine Fahrrinnentiefe von rund 2,80 Meter gesichert, erklärt ein Sprecher des WSA Verden auf Anfrage. „Für Schiffe ist hier alles in Ordnung.“ Wegen der geringeren Fließgeschwindigkeit hätten sie auch weniger Gegenströmung in Richtung Minden.

Ganz anders sei dagegen die Lage oberhalb von Minden, wo die Oberweser bis Hannoversch Münden verläuft. „Ab Minden ist der Fluss sehr, sehr flach“, sagt der WSA-Sprecher. So war vor knapp zwei Wochen die Weser bei Hannoversch Münden nur 58 Zentimeter tief, wie das WSA vor Ort mitteilt. Der Edersee, aus dem bis August Wasser in den Fluss abgelassen wurde, sei weitgehend leer. Auch an anderen Flüssen steigen die Pegel trotz Regen nur langsam.

Dieser Monat müsste besonders nass werden – aber wohl auch die nächsten –, um die Lage zu entspannen. Die Trockenheit sitzt tief im Erdreich, die Niederschläge haben bisher nur die oberen Erdschichten befeuchtet. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung konstatiert „fast im gesamten Land eine ungewöhnliche Dürre“ bis in 1,8 Meter Tiefe. „Besonders in den sandigen Böden steht kaum noch Wasser zur Verfügung“, bestätigt Hartmut Clemen vom Landesverband der Gartenfreunde Bremen. Darunter litten vor allem immergrüne Pflanzen.

Sogar der November hat keine Besserung gebracht: Die Niederschläge lagen in der Monatssumme bei 17,8 Litern pro Quadratmeter, wohingegen das langjährige Monatsmittel 57 Liter pro Quadratmeter in der Bremer Region beträgt. Noch nicht absehbar ist, welche Schäden die extreme Trockenheit dieses Jahres an Bremens Grün verursacht hat. Im Sommer wurden besonders Jungbäume zusätzlich bewässert – jetzt, da die Blätter abgeworfen sind, sei der Wasserbedarf geringer, sagt Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bremen. Die Auswirkungen der Dürre auf die Vegetation lassen sich erst 2019 einschätzen, wenn Büsche und Bäume wieder grün werden – oder diesmal vielleicht auch nicht.