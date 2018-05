Die Bauarbeiten starten an diesem Wochenende auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. So sah es vor einem Jahr auf der anderen Seite aus. (Frank Thomas Koch)

Es wird eng. Es wird Staus geben. Die Verkehrsteilnehmer werden auf eine Geduldsprobe gestellt. Zahlreiche Sommerbaustellen im gesamten Bundesland Bremen sind geplant, sie rücken immer näher. Auf der A 1 geht es schon am Wochenende los. Am Sonnabend, 5. Mai, beginnen Straßenbauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Bremen/Brinkum und Uphusen/Mahndorf in Fahrtrichtung Hamburg. Die sind laut Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auch "dringend notwendig". Auf rund 3500 Metern werden die Straßenbauer an der Hauptfahrbahn, also der rechten Spur, planmäßig zwölf Wochen tätig sein. Doch damit nicht genug: Auch am Autobahnzubringer Überseestadt muss am Wochenende gearbeitet werden. Und nur ein paar Tage später wartet zwischen Uphusen/Mahndorf und dem Bremer Kreuz die nächste Baustelle: Eine Brücke muss statisch ertüchtigt werden, heißt es beim ASV.

Es kehrt keine Ruhe ein auf der Autobahn. Vom Bremer Kreuz bis ins niedersächsische Umland nach Groß Ippener oder in umgekehrter Richtung wird mittlerweile im dritten Jahr geschuftet. Im vergangenen Jahr war die Fahrbahndecke der Bundesautobahn in Richtung Osnabrück dran und wurde erneuert. Jetzt sind die Spuren in Richtung Hamburg an der Reihe.

Brinkum bis Uphusen

Der aufwendigste Teil der Erneuerungen betrifft die Hauptfahrbahn. Die Strecke von Brinkum bis Uphusen schließt sich zudem an die Baustellen auf niedersächsischem Gebiet an. Trotz der Arbeiten soll der öffentliche Verkehr auf der A 1 weiterhin auf zwei Spuren rollen können. Erneuert wird die Betondecke zwar nur auf 3,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Hemelingen und Uphusen, gesperrt wird der Hauptfahrstreifen aber auf einer wesentlich längeren Strecke ab Brinkum. Der Grund: "Es muss durchgehend zweispurig sein, um Unfallschwerpunkte zu vermeiden", erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Man würde zusätzliche Flaschenhälse schaffen, wenn der Verkehr mal dreispurig wäre und dann auf zwei Spuren verengt würde. Aus diesem Grund bleiben auch die Abschnitte gesperrt, an denen nicht gearbeitet wird.

Die Anschlussstellen Bremen-Arsten und Bremen-Hemelingen können während der Dauer der Bauarbeiten jederzeit weiter benutzt werden, heißt es. Notwendig sind die Arbeiten, weil der überwiegend von Lastwagen und Schwertransporten genutzte rechte Streifen erneuert werden muss. „Die Fahrbahn muss eingeschnitten werden, weil der Beton zusammenhängend über die volle Breite der Spuren eingegossen ist“, sagt ASV-Sprecher Stellmann. Erst dann könne mit einem Resonanzzertrümmerer der Belag zerstört und herausgestemmt werden, um anschließend die neue Betondecke einzugießen. Ein Betonfertiger trage anschließend die neue Unter- und Oberschicht auf und versehe alles mit stabilisierenden Dübeln und Ankern.

Während der Autobahnbelag aus Beton besteht, müssen auch die Asphaltschichten im Bereich der Brücken und eine Schutzeinrichtung erneuert werden. Nach derzeitigem Zeitplan soll das alles zwölf Wochen dauern. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich nach Angaben des Bremer Straßenbauunternehmens auf circa 1,9 Millionen Euro. Zu kaum einer anderen Zeit sei es möglich, diese umfangreichen Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Am Sonntag, 6. Mai, sei auf der A 1 wegen vorbereitender Arbeiten, wie das Aufbringen von Markierungen, nur eine einspurige Verkehrsführung möglich. Das könne den Verkehr erheblich behindern.

Autobahnzubringer Überseestadt

Seit drei Wochen wird auch am Autobahnzubringer Überseestadt geschuftet. Im Verlauf der Bundesstraße 6 müssen Asphaltarbeiten stadteinwärts zwischen der A 27 und dem Utbremer Kreisel vorgenommen werden. Durch ein verregnetes Wochenende verzögerte sich die Baumaßnahme, heißt es vom ASV. So muss dort ab Freitag, 4. Mai, 19 Uhr, bis Montag, 7. Mai, 5 Uhr, erneut gearbeitet werden. "Der Verkehr wird dafür auf die stadtauswärtige Fahrbahn umgelegt", teilt das ASV mit. Dadurch stehe in beiden Richtungen nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Stadteinwärts könne dann nicht in den Utbremer Kreisel gefahren werden. Eine Umleitung über das Gewerbegebiet in Richtung Utbremen werde ausgeschildert. Auch hier sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen am Wochenende zu rechnen. "Eine anstrengende Baustellenzeit beginnt. Schön ist anders", sagt Stellmann.

Die nächste Baustelle wartet dann in ein paar Tagen, der genaue Termin ist noch nicht bekannt. In Richtung Hamburg wird auf der A 1 kurz hinter der Abfahrt Uphusen/Mahndorf die Brücke über die Bahngleise und der Straße "In den Ellern" statisch ertüchtigt. Dafür muss für jeweils zwölf Wochen der Verkehr die Fahrbahnen wechseln. Das heißt: Der komplette Verkehr muss jeweils zweispurig die Fahrbahnen Richtung Osnabrück und Richtung Hamburg nutzen. Die Ertüchtigung der Brücke kostet 1,3 Millionen Euro, Kostenträger ist der Bund.