Der Bremen enthält sich bei der Bundesratsabstimmung über das Klimapaket. (Frank Thomas Koch)

Bei der finalen Abstimmung über das Klimapaket der Bundesregierung wird sich Bremen an diesem Freitag im Bundesrat enthalten. Das war am späten Donnerstagabend von Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) zu erfahren, die an der Sitzung teilnehmen wird.

Der rot-grün-rote Senat hatte sich in den vergangenen Tagen nicht auf ein Votum des kleinsten Bundeslandes verständigen können. SPD und Grüne wollten das Klimapaket mitsamt der Nachbesserungen, die zuvor im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erreicht worden waren, mittragen. Doch die Linken sprachen sich dagegen aus, weil sie eine soziale Unwucht in dem Maßnahmenbündel wahrnehmen. „Da zieht dann der Koalitionsvertrag, und wir müssen uns bei der Abstimmung enthalten“, sagte Schaefer und fügte hinzu: „Leider.“ Eine Mehrheit für die Annahme des Klimapakets in der Länderkammer gilt gleichwohl als gesichert.