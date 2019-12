Maike Schaefer. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Das Klimapaket der Bundesregierung hat am Freitag ohne Bremer Zutun Gesetzeskraft erlangt. Bei der Abstimmung im Bundesrat enthielten sich die beiden Bremer Vertreter, Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) und Staatsrat Olaf Joachim, der Stimme. Die Linken hatten Einwände geltend gemacht. In solchen Fällen greift ein Passus im rot-grün-roten Koalitionsvertrag, der vorsieht, dass Bremen bei Abstimmungen in der Länderkammer auf ein Votum verzichtet, wenn sich die Partner zuvor nicht auf eine einheitliche Linie verständigen konnten.

SPD und Grüne hätten dem Klimapaket im Bundesrat ihren Segen gegeben. Das Maßnahmenbündel sieht unter anderem vor, dass die CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl und Gas angehoben wird, und zwar deutlicher, als es der Bundestag ursprünglich beschlossen hatte. Die Grünen machten an diesem Punkt im Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat ihren Einfluss geltend. Außerdem sind unter anderem eine Anhebung der Pendlerpauschale und eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets vorgesehen.

Die Linken in Berlin und Thüringen, die dort in den Landesregierungen vertreten sind, hatten nach dem Vermittlungsergebnis eine soziale Unwucht des Klimapakets beklagt und angekündigt, dass sich die beiden Länder bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten würden. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf Bremen. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ging gegenüber dem WESER-KURIER bereits am Mittwoch auf Distanz zum Gesetzentwurf. Für das Klima sei er zwar „mit Sicherheit ein Gewinn“, so Vogt. „Uns ist aber wichtig, dass die geplanten Maßnahmen sozial ausgewogen sind“ – und das sei „noch nicht ausreichend zu erkennen“.

Eine endgültige Absage war das noch nicht, auf Senatsebene gelang aber bis Donnerstagabend keine Klärung mehr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Maike Schaefer, die Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) als Bremer Stimmführerin im Bundesrat vertrat, bereits in Berlin, um dort in sogenannten Kamingesprächen die Sitzung der Länderkammer vorzubereiten. Am späten Abend und spätestens nach weiteren Konsultationen am Freitagvormittag war dann aber klar, dass die Linke in ihren Länderregierungen auf Enthaltung bestehen und auch die Bremer Linken da keine Ausnahme machen würden. Schaefer und Staatsrat Joachim blieb so keine andere Wahl, als in der Abstimmung über das Klimapaket entsprechend zu votieren.

Schaefer reagierte nach der Bundesratssitzung mit einer Presseerklärung, vermied dabei aber explizite Kritik am linken Koalitionspartner. Das jetzt beschlossene Klimapaket sei „ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn ich mir eine noch aktivere Klimapolitik gewünscht hätte“, so Schaefer. Für die grüne Zustimmung zu dem Maßnahmenbündel sei entscheidend gewesen, dass es einen höheren CO2-Preis gibt, die Erneuerbare-Energien-Umlage und dadurch der Strompreis mit den Mehreinnahmen gesenkt werde und der soziale Ausgleich verbessert worden sei. „Damit kann sowohl eine ökologische Lenkungswirkung erreicht als auch die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung gestärkt werden“, zeigte sich Schaefer überzeugt.

Kristina Vogt bekräftigte ihre abweichende Haltung. „Durch die höheren Preise auf den CO2-Ausstoß werden vor allem die kleinen und mittleren Einkommen belastet. Auch die Pendlerpauschale kann das für bestimmte Zielgruppen nicht kompensieren. Besserverdienende und Konzerne werden beim jetzigen Kompromiss aus unserer Sicht zu wenig belastet“, monierte Vogt. Die Linke hätte sich daher „effizientere finanzpolitische Maßnahmen gewünscht, die insbesondere die unteren Einkommensschichten entlasten“. Die Bremer Enthaltung im Bundesrat sei deshalb „schlüssig und genau die richtige Position zu dem jetzigen Paket“.